La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, dio a conocer la convocatoria 2026 para la Tarjeta Violeta, apoyo que busca mejorar la calidad de vida de mujeres, con una meta de beneficiar a 20 mil mujeres de 30 municipios.

Durante el anuncio, la mandataria estuvo acompañada por el secretario de Bienestar, Pablo Gordillo Oliveros, donde reveló que la convocatoria estará disponible del 18 de marzo al 17 de abril, y que personal de la Secretaría de Bienestar recorrerá los municipios para atender directamente las solicitudes.

Tarjeta Violeta busca fortalecer la autonomía de mujeres guerrerenses

Salgado Pineda explicó que en el 2025 más de 10 mil mujeres concluyeron sus estudios, muchas de ellas mayores de 25 años, quienes tuvieron que dejar su vida académica y con este apoyo pudieron concluir algún grado escolar.

“La Tarjeta Violeta es mucho más que un apoyo económico; es un programa integral que impulsa la inclusión laboral, el acceso a la educación y mejores oportunidades para las mujeres” Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero

Asimismo, detalló que su gobierno busca consolidar la Ley Bienestar, la cual tiene como objetivo garantizar que los apoyos sociales continúen evitando retrocesos en los derechos de las mujeres de la entidad.

Por su parte, Pablo Gordillo Oliveros señaló que las beneficiarias del 2025 tendrán que volver a inscribirse este año, pues es un nuevo ejercicio fiscal. Además, informó que el año pasado se brindaron más de 61 mil atenciones a más de 20 mil mujeres, mediante cursos, capacitaciones, consultas médicas, terapias psicológicas y procesos educativos.

Mujeres de Guerrero podrán registrarse a Tarjeta Violeta del 18 de marzo al 17 de abril (CORTESÍA)

De igual manera, el IMSS Bienestar brindó más de 22 mil atenciones médicas, mientras que el ICATEGRO impartió más de 20 mil capacitaciones, y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción ofreció 4 mil 300 atenciones.

Finalmente, reconoció que en la región Montaña, la cual se considera como zona prioritaria, más de 2 mil 900 mujeres fueron beneficiadas, de las cuales mil 197 participaron en proceso de alfabetización en escuela primaria y secundaria y 700 concluyeron el bachillerato.

Con la Tarjeta Violeta, el gobierno de Guerrero se compromete a seguir impulsando acciones que beneficien a mujeres y jefas de familia, con el objetivo de mejorar su calidad de vida, fortaleciendo su autonomía económica, educativa y social.