El estado de Guerrero, conocido como “El Hogar del Sol”, ha consolidado su posición como un destino turístico de primer nivel, alcanzando una ocupación hotelera superior al 80%.

El éxito es resultado de la nueva política turística impulsada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, que ha priorizado la promoción de la infraestructura, conectividad y los servicios para los visitantes.

Destinos con cifras sobresalientes el Hogar del Sol

Según el reporte de la Secretaría de Turismo Estatal, varios de los destinos turísticos más importantes del estado han registrado sus niveles más altos en lo que va de la temporada vacacional de verano:

Acapulco : La ocupación hotelera general fue de 82.2%. En la zona Diamante, el porcentaje alcanzó el 76.9%, mientras que la zona Dorada reportó un impresionante 87.2%. La Bahía Histórica también tuvo una cifra sólida con 76.1%.

: La ocupación hotelera general fue de 82.2%. En la zona Diamante, el porcentaje alcanzó el 76.9%, mientras que la zona Dorada reportó un impresionante 87.2%. La Bahía Histórica también tuvo una cifra sólida con 76.1%. Ixtapa-Zihuatanejo : Este binomio de playa mantuvo su atractivo, registrando un 80.2% de ocupación.

: Este binomio de playa mantuvo su atractivo, registrando un 80.2% de ocupación. Taxco : Este Pueblo Mágico alcanzó el 100% de ocupación en sus hospederías, mostrando su gran popularidad entre los turistas.

: Este Pueblo Mágico alcanzó el 100% de ocupación en sus hospederías, mostrando su gran popularidad entre los turistas. La Unión: El destino también tuvo cifras positivas con un 83.2% de ocupación promedio.

Claves del éxito en Guerrero a nivel turístico

La afluencia de turistas ha sido impulsada por una agenda turística robusta, que incluye una variedad de eventos. En Taxco, por ejemplo, el Torneo Nacional de Voleibol atrajo a miles de participantes y sus acompañantes. En Acapulco, diversos eventos artísticos buscaron alargar la estancia de los visitantes, mientras que en Ixtapa-Zihuatanejo y La Unión, los atractivos naturales, la gastronomía local y una destacada oferta de hospedaje fueron los principales imanes.