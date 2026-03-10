La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, afirmó que las mujeres continuarán abriendo camino para las nuevas generaciones durante su participación en el conversatorio “Encuentro de mujeres que inspiran y transforman”, realizado en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Durante el evento, la mandataria destacó que el avance de las mujeres en la vida pública del país es resultado de décadas de lucha y perseverancia, lo que hoy permite que México viva un momento histórico con la llegada de la primera presidenta del país, Claudia Sheinbaum, así como el liderazgo femenino en distintos estados.

Evelyn Salgado destaca avances y programas para las mujeres en Guerrero

La gobernadora subrayó que su administración mantiene el compromiso de impulsar políticas públicas que fortalezcan la igualdad sustantiva y garanticen la protección de los derechos de las mujeres guerrerenses.

Guerrero busca consolidarse como un espacio seguro para mujeres (cortesía)

Asimismo, destacó programas y estrategias que buscan apoyar a las mujeres, como Tarjeta Violeta y la Alerta Violeta, esta última enfocada en la localización de mujeres y niñas reportadas como desaparecidas mediante el Protocolo Violeta, el cual registra una efectividad del 94%.

Además, mencionó otras acciones como “Guerrero Actúa”, iniciativa que forma parte de la estrategia estatal para reforzar la atención y protección de las mujeres en la entidad.

Salgado Pineda también resaltó diversas reformas que buscan fortalecer la defensa de los derechos de las mujeres, entre ellas la incorporación de la búsqueda inmediata con rango constitucional, así como la aprobación de normas como la Ley Ingrid, la Ley Camila y la Ley Bienestar.

El conversatorio se llevó a cabo en la Sala de la República, bajo el lema “Derechos, Justicia y Acción para todas las mujeres y niñas”, como un espacio de diálogo, reflexión e intercambio de experiencias entre mujeres que participan en distintos ámbitos de la vida pública.

Finalmente, la gobernadora llamó a fortalecer la sororidad y el acompañamiento entre mujeres para seguir avanzando hacia un Guerrero con mayor igualdad, oportunidades y participación femenina en la vida pública.