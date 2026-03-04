Como resultado de las gestiones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, Guerrero se posiciona como pieza clave en el Plan Carretero Nacional. Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, se confirmaron las obras que transformarán la conectividad del estado.

El titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que Guerrero forma parte de los ejes prioritarios del Gobierno de México.Estos proyectos buscan detonar el desarrollo económico y fortalecer los lazos con Oaxaca, Morelos, Puebla y el Estado de México.

Guerrero se integra al eje estratégico del Plan Carretero Nacional

Las obras contempladas permitirán fortalecer la conexión de Guerrero con Oaxaca, Morelos, Puebla y el Estado de México, dentro de un corredor de 2 mil 485 kilómetros, entre tramos concluidos y en proceso, con una inversión superior a 113 mil millones de pesos.

Como resultado de las gestiones estatales, en 2026 la SICT ejecutará 112 kilómetros de obras en distintos puntos carreteros entre Guerrero y Puebla; de ellos, 63 kilómetros corresponden a Guerrero y 49 a Puebla, con una inversión total de 3 mil 148 millones de pesos.

Entre los proyectos prioritarios destaca la carretera Cuautla–Tlapa, que registra avances importantes y es considerada estratégica para mejorar la movilidad y detonar el desarrollo económico en la región de La Montaña.

Evelyn Salgado logra que Guerrero sea prioridad en infraestructura carretera federal. (Cortesía)

En la vía costera que conecta Salina Cruz con Zihuatanejo, durante 2025 se atendieron ocho puentes y dos tramos entre Huatulco y Pochutla. Para este año se intervendrán 37 kilómetros adicionales en Oaxaca, fortaleciendo el corredor turístico del Pacífico.

En cuanto a la carretera Toluca–Zihuatanejo, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional se realizaron trabajos de Toluca a Tejupilco, y en 2026 se avanzará hacia Temascaltepec hasta el kilómetro 25, con una meta de 38 kilómetros.

Este proyecto es considerado uno de los más ambiciosos del sexenio, al consolidar una conexión directa entre el centro del país y la costa guerrerense, impulsando el turismo, el comercio y la integración regional.