La gobernadora Evelyn Salgado Pineda inauguró la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Puerto Marqués, en Acapulco, con una inversión de 19.16 millones de pesos para mejorar la salud pública y las condiciones de desarrollo.

La obra beneficiará a más de 10 mil 500 habitantes y atiende una demanda histórica de más de 20 años por parte de la población.

Evelyn Salgado Pineda destinará más recursos a drenaje en Acapulco

Durante el evento, la mandataria estatal destacó que esta obra forma parte de una estrategia para atender necesidades rezagadas y mejorar la calidad de vida de las familias.

Señaló que invertir en saneamiento es fundamental para un destino como Acapulco, ya que impacta directamente en la salud, el bienestar y el turismo, al garantizar playas limpias y servicios básicos adecuados.

Evelyn Salgado anunció que, a través de la CAPASEG, en 2026 se invertirán alrededor de 20 millones de pesos adicionales para la rehabilitación del drenaje sanitario en distintos puntos de Acapulco.

Por su parte, el director de la CAPASEG, Facundo Gastélum Félix, informó que la obra incluyó la rehabilitación total del reactor biológico, sedimentadores, cárcamos, lechos de secado y tanque de cloración, así como la instalación de infraestructura electromecánica y tuberías.

También se realizaron trabajos como la rehabilitación de sistemas pluviales, construcción de emisores de descarga, obra eléctrica, cercado perimetral y equipamiento general.

Guerrero suma más de 30 plantas rehabilitadas con nueva obra en Acapulco

El funcionario destacó que la planta cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-2021 y tiene una capacidad de operación de 20 litros por segundo.

Además, subrayó que durante la actual administración estatal se han rehabilitado, ampliado o intervenido más de 30 plantas de tratamiento en Guerrero.

Finalmente, habitantes de Puerto Marqués agradecieron la obra, al considerar que representa un avance importante para la salud, el entorno y el bienestar de las familias.