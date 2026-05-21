La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, realizó una gira de trabajo por el municipio de Iguala, donde encabezó la entrega de obras de infraestructura sanitaria que superan los 55 millones de pesos y que beneficiarán a cerca de 7 mil habitantes de la cabecera municipal y la comunidad de Tuxpan.

Acompañada por el alcalde Erik Catalán Rendón, la mandataria destacó que durante su administración se han destinado más de 414 millones de pesos para obras sociales en Iguala y sus localidades, enfocadas en mejorar servicios básicos, conectividad y espacios públicos.

Obras de drenaje y carretera en Tuxpan impulsan desarrollo de Iguala

Entre las acciones más relevantes se encuentra la ampliación del sistema de drenaje sanitario en la colonia Zona Industrial, proyecto que contó con una inversión conjunta estatal y municipal de 34 millones de pesos y que impactará directamente a más de 4 mil 200 personas.

Iguala recibe inversión histórica en infraestructura social y urbana (Cortesía)

Durante la visita a la comunidad de Tuxpan, el gobierno estatal informó que se han invertido más de 54 millones de pesos en obras de infraestructura y mejoramiento urbano. Ahí también se reportó el avance de la tercera etapa de pavimentación de la carretera Iguala-Tuxpan, realizada con concreto hidráulico y una inversión superior a 21 millones de pesos.

De acuerdo con autoridades estatales, esta vialidad beneficiará a más de 100 mil habitantes al mejorar la movilidad regional, facilitar el transporte de productos agrícolas y fortalecer el turismo hacia la Laguna de Tuxpan.

Iguala recibe inversión histórica en infraestructura social y urbana (Cortesía)

En materia educativa, el Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa informó que la remodelación integral de la primaria “Braulio Ramírez” registra un avance del 90 por ciento. La obra acumula una inversión de 33.9 millones de pesos y recibirá otros 3.6 millones durante 2026 para concluir los trabajos.

Finalmente, el alcalde Erik Catalán reconoció el respaldo del gobierno estatal y aseguró que las inversiones realizadas han permitido fortalecer la infraestructura básica y elevar la calidad de vida de las familias igualtecas.