La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, encabezó el acto de honores a la bandera en la escuela primaria “Quetzalcóatl”, ubicada en Chilpancingo, como parte de las actividades cívicas que se realizan en centros educativos del estado.

El objetivo de estas visitas es fortalecer la comunicación directa con directivos, docentes y comunidad escolar, así como conocer de primera mano las necesidades de los planteles.

En su mensaje a la comunidad educativa, la mandataria destacó que estos actos fortalecen la identidad nacional, promueven valores cívicos e impulsan la participación responsable de las y los estudiantes.

Evelyn Salgado realizará visitas a escuelas para atender necesidades

La gobernadora agradeció la invitación del alumno Emmanuel Arango, quien previamente la había invitado a visitar su escuela, lo que dio paso a este encuentro con la comunidad educativa.

Durante la visita se entregó material didáctico, deportivo y apoyo para la rehabilitación de diversas áreas del plantel, con el objetivo de mejorar las condiciones de formación del alumnado.

Evelyn Salgado Pineda reiteró que su administración continuará realizando visitas a escuelas de todo el estado para escuchar directamente las necesidades de la comunidad educativa y supervisar las condiciones de los planteles.

Asimismo, reconoció el compromiso de docentes, personal administrativo y estudiantes, destacando la importancia de fortalecer los espacios educativos.

El secretario de Educación en Guerrero, Ricardo Castillo Peña, destacó el respaldo del gobierno estatal al sector educativo, señalando que se trabaja para garantizar espacios dignos y de calidad para la formación de niñas y niños.

También subrayó que la administración estatal impulsa una política educativa enfocada en la inversión en infraestructura y el bienestar de la niñez guerrerense.

Evelyn Salgado entrega apoyos en escuela Quetzalcóatl y respalda a “Quetzales” rumbo a nacionales. (Cortesía)

Evelyn Salgado destaca talento estudiantil y avances en infraestructura escolar en Chilpancingo

Durante el evento, la gobernadora felicitó al equipo de básquetbol femenil “Quetzales”, de la escuela primaria, quienes obtuvieron su pase a los Juegos Escolares Nacionales, tras competir contra más de 10 mil participantes en el estado.

La mandataria destacó el esfuerzo, disciplina y talento de las estudiantes, así como la importancia del deporte en la formación integral de la niñez.

Por su parte, el director del plantel, Jesús Solís Ramírez, agradeció los apoyos recibidos, al señalar que contribuirán a mejorar los espacios educativos y las condiciones de aprendizaje del alumnado.

En la visita también participó el titular del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), Enrique Ramírez Barrios, quien dará seguimiento a los trabajos de mejora en el plantel.

Asimismo, asistieron estudiantes, madres y padres de familia, así como personal docente.