La gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó una jornada de atención social en comunidades del municipio de Chilapa de Álvarez como parte de la Feria Integral de Servicios impulsada en coordinación con el gobierno federal para fortalecer el bienestar en la región de La Montaña Baja.

Durante las actividades realizadas en Alcozacán y Coatzingo, la mandataria estatal reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, para acercar servicios institucionales y programas de apoyo a familias de esta región.

Gobierno de Guerrero acerca salud y programas sociales

En la jornada participaron 31 dependencias estatales y federales que brindaron atención médica, orientación jurídica, trámites del registro civil, programas educativos y acciones enfocadas en bienestar social y prevención del delito.

Más de 30 dependencias participaron en la Feria Integral de Servicios en Guerrero (cortesía)

Además, se realizaron actividades recreativas y formativas dirigidas a niñas, niños y jóvenes, con el objetivo de fortalecer la convivencia comunitaria y ampliar el acceso a servicios básicos en localidades de difícil acceso.

Evelyn Salgado destacó que estas acciones forman parte de la estrategia de trabajo territorial que mantiene su administración para escuchar de manera directa las necesidades de la población y reforzar la presencia institucional en comunidades prioritarias.

Más de 30 dependencias participaron en la Feria Integral de Servicios en Guerrero (cortesía)

Finalmente, la gobernadora reiteró que el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno permitirá continuar impulsando programas sociales y proyectos enfocados en mejorar las condiciones de vida en La Montaña de Guerrero.