Evelyn Salgado Pineda inauguró las actividades del Foro Guerrero Minero 2026, donde reafirmó el compromiso de su administración con una minería moderna, responsable y orientada al bienestar compartido.

En Guerrero creemos en una minería moderna, responsable y comprometida con el bienestar compartido. Una minería que genera valor económico, atrae inversión y fortalece el desarrollo social de las comunidades donde tiene presencia. Evelyn Salgado Pineda, Gobernadora de Guerrero.

Durante el encuentro, la gobernadora destacó que la industria minera aporta cerca del 4.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) estatal, genera más de 31 mil 500 empleos directos e indirectos y produce una derrama económica superior a los 13 mil millones de pesos anuales.

Evelyn Salgado destaca el liderazgo de Guerrero en la producción de oro

La mandataria estatal señaló que su gobierno impulsa una minería responsable que genere valor económico, atraiga inversiones y fortalezca el desarrollo social de las comunidades donde opera.

Asimismo, destacó que la actividad minera representa la segunda fuerza económica más importante del estado, al impulsar oportunidades de desarrollo regional, empleos especializados y cadenas de suministro cada vez más competitivas.

Evelyn Salgado también resaltó la posición estratégica de Guerrero dentro de la industria minera nacional, al formar parte de los cinturones auríferos más importantes del país y ocupar actualmente el tercer lugar nacional en producción de oro.

Además, reiteró su disposición para fortalecer la colaboración entre empresas, comunidades, instituciones académicas y gobierno con el objetivo de impulsar la innovación, promover la sustentabilidad y ampliar las oportunidades para las nuevas generaciones.

Durante el evento, representantes de compañías mineras reconocieron el respaldo institucional brindado por la administración estatal para generar condiciones de estabilidad y confianza que favorecen la inversión y el crecimiento del sector.

Guerrero fortalece inversión y empleo con el Foro Minero 2026. (Cortesía)

Foro Guerrero Minero 2026 impulsa inversión y desarrollo regional sostenible

El vicepresidente de Torex Gold/Minera Media Luna, Faysal Rodríguez Valenzuela, destacó que la certidumbre y estabilidad promovidas por el gobierno estatal han sido factores clave para mantener y ampliar las inversiones en Guerrero.

Por su parte, el director general de Industrias Peñoles, Rafael Rebollar González, afirmó que el Foro Guerrero Minero 2026 refleja una visión compartida para fortalecer el desarrollo económico mediante una minería responsable, competitiva y comprometida con el bienestar de las comunidades.

El encuentro, que se realiza los días 4 y 5 de junio en Acapulco, reúne a representantes de los sectores gubernamental, empresarial, académico y social con el propósito de promover la integración de empresas guerrerenses a la cadena de proveeduría minera.

Además de fortalecer el desarrollo regional sostenible y generar espacios de intercambio de conocimientos mediante conferencias, mesas de análisis y talleres especializados.

Al concluir el acto inaugural, la gobernadora encabezó el corte de listón del Foro Guerrero Minero 2026, considerado uno de los espacios más importantes para el impulso y fortalecimiento de esta actividad estratégica en la entidad.

Guerrero fortalece inversión y empleo con el Foro Minero 2026. (Cortesía)

Al evento asistieron la secretaria de Fomento y Desarrollo Económico, Teodora Ramírez Vega; la directora general de la Cámara Minera de México, Karen Lucía Flores Arredondo; el presidente del Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalúrgicas y Geólogos de México, Rubén de Jesús del Pozo Mendoza; así como representantes de empresas mineras, autoridades municipales y especialistas del sector.