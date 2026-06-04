Evelyn Salgado Pineda inauguró la primera etapa de la construcción del Sistema de Saneamiento en Petatlán, una obra destinada a fortalecer la infraestructura básica del municipio de la Costa Grande de Guerrero.

El proyecto contó con una inversión superior a los 38 millones de pesos y beneficiará a cerca de 24 mil habitantes, quienes tendrán acceso a mejores condiciones sanitarias y una mayor calidad de vida.

Evelyn Salgado impulsa histórica obra de saneamiento para más de 24 mil habitantes de Petatlán

La gobernadora informó que ya se encuentra autorizado un presupuesto estatal de 19 millones de pesos para dar continuidad a la segunda etapa del proyecto, recurso que se sumará a la aportación municipal para alcanzar una inversión conjunta de 24 millones de pesos.

Evelyn Salgado Pineda destacó que cada recurso destinado a esta obra responde a necesidades planteadas por la ciudadanía y no a proyectos improvisados, por lo que reiteró su compromiso de seguir impulsando acciones que atiendan rezagos históricos en la entidad.

Evelyn Salgado inaugura sistema de saneamiento que beneficia a 24 mil habitantes de Petatlán. (Cortesía)

Además, anunció que durante este año iniciarán los trabajos de rehabilitación del drenaje sanitario en los puntos más críticos de la cabecera municipal, con el objetivo de fortalecer la salud pública y mejorar las condiciones de vida de las familias de Petatlán.

La mandataria estatal subrayó que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno permite concretar proyectos de gran impacto social y multiplicar los beneficios para la población.

No es lo mismo trabajar un solo gobierno, que estemos ahí solitos, trabajando, invirtiendo, a que contemos con el apoyo de los gobiernos municipales, como es en el caso de Petatlán. Evelyn Salgado Pineda, Gobernadora de Guerrero.

Autoridades destacan el impacto del proyecto para el desarrollo de Petatlán, Guerrero

El alcalde José Popoca Martínez reconoció el respaldo de la gobernadora para hacer realidad una obra que durante años permaneció únicamente como una promesa para la población.

Destacó que la coordinación entre el Gobierno de Guerrero, la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG) y el ayuntamiento permitió consolidar una inversión estratégica para fortalecer la infraestructura sanitaria del municipio.

Por su parte, el director de CAPASEG, Facundo Gastélum Félix, explicó que la planta fue diseñada para operar con una capacidad de 50.76 litros por segundo y cumple con las disposiciones establecidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), garantizando un servicio eficiente para la población.

A nombre de las y los beneficiarios, Santiago Arturo Torres Barrera agradeció el apoyo brindado por la gobernadora para concretar esta primera etapa del proyecto, al señalar que representa una obra largamente esperada por los habitantes de Petatlán.

Al evento asistieron la diputada local Leticia Rodríguez Armenta, estudiantes de la Secundaria Técnica Vicente Guerrero No. 14, habitantes de diversas comunidades y autoridades de los tres órdenes de gobierno.