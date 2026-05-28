La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, sostuvo un encuentro con habitantes de Santa Cruz del Rincón, donde reafirmó su compromiso de mantener un gobierno cercano a la gente y enfocado en llevar bienestar a todas las regiones del estado.

Durante el evento realizado en la Plaza Cívica, la mandataria destacó que este municipio de nueva creación representa una nueva etapa de oportunidades, desarrollo y transformación para sus habitantes.

También reconoció el esfuerzo de las comunidades para lograr el reconocimiento oficial de Santa Cruz del Rincón como municipio, lo que permitirá fortalecer proyectos sociales, infraestructura y servicios públicos.

Evelyn Salgado impulsa obras y programas sociales en Santa Cruz del Rincón

Evelyn Salgado informó que, durante su administración, se han destinado más de 50 millones de pesos en inversión social para este municipio.

Entre las obras realizadas destacan la construcción y equipamiento del Centro de Salud, así como la construcción de la Plaza Cívica.

Además, se destinaron más de 59 millones de pesos para rehabilitar distintos tramos de la carretera Tlapa-Marquelia y dar mantenimiento a caminos en comunidades como San Marcos, Paraíso, Piedra Pinta, Hidalgo, Rancho Viejo, Tierra Colorada, Cocoyul y Pascala del Oro.

Estas acciones benefician a más de 18 mil 500 habitantes y también incluyeron el equipamiento de un aula didáctica.

La gobernadora adelantó que para este año se proyectan mejoras en la Secundaria Técnica 59 y en la preparatoria de la Universidad Autónoma de Guerrero, con el objetivo de fortalecer la infraestructura educativa en la región.

Gobierno de Guerrero acerca servicios de salud y apoyos sociales

Por su parte, la presidenta del DIF Guerrero, Liz Adriana Salgado Pineda, destacó la importancia de acercar servicios y apoyos a las comunidades mediante la participación de instituciones como IMSS Bienestar, Secretaría de Salud, Secretaría de la Mujer, Secretaría de Seguridad Pública y Registro Civil.

Indicó que entre los apoyos entregados se encuentran desayunos escolares, mochilas, útiles escolares, huertos y comedores escolares, además de juguetes y programas alimentarios.

Durante la visita también se entregaron lentes, aparatos funcionales, apoyos alimentarios y servicios gratuitos para la población.

En tanto, el alcalde Said Olguín Mendoza agradeció el respaldo del Gobierno de Guerrero y destacó la importancia de mantener coordinación entre comunidades y autoridades para impulsar el desarrollo del municipio.

Al evento asistieron autoridades estatales y municipales, entre ellas la titular de la SDUOPyOT, Irene Jiménez Montiel.