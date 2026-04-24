La gobernadora Evelyn Salgado Pineda acompañó a la subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rocío Bárcena Molina, en la entrega de apoyos del programa Tianguis del Bienestar en Coyuca de Benítez.

Durante la jornada, la mandataria destacó que este programa representa una forma distinta de gobernar, al priorizar el apoyo directo a la población y mantener cercanía con las comunidades, mediante la entrega de bienes e insumos de primera necesidad.

Tianguis del Bienestar fortalece apoyo directo a comunidades en Guerrero

Durante el evento, en el que participó el coordinador general del programa, Santiago Segui Amortegui, la gobernadora subrayó el compromiso del gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, para fortalecer este esquema de apoyo a sectores vulnerables.

Evelyn Salgado resaltó que Guerrero ha recibido el Tianguis del Bienestar en al menos 15 ocasiones, lo que lo posiciona como una de las entidades más beneficiadas, gracias a un modelo que elimina intermediarios y trámites innecesarios.

Asimismo, enfatizó que se trata de un gobierno que “se acerca, escucha y resuelve”, garantizando que los apoyos lleguen de manera directa a quienes más lo necesitan.

La mandataria reiteró que se continuará trabajando en coordinación para llevar bienestar a todos los hogares guerrerenses, y agradeció el respaldo de la federación para fortalecer estas acciones.

Por su parte, el presidente municipal Víctor Hugo Catalán Díaz destacó que estas iniciativas han contribuido al desarrollo de las comunidades y al bienestar de la población.

Durante la jornada también participaron autoridades federales, estatales y municipales, quienes refrendaron su compromiso de seguir impulsando programas sociales que fortalezcan el desarrollo y la calidad de vida en Guerrero.