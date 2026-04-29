En el contexto del Tianguis Turístico México 2026, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, encabezó la firma de diversos convenios y alianzas estratégicas con el objetivo de fortalecer la conectividad turística, la promoción del estado y su desarrollo económico.

Las acciones incluyeron acuerdos con aerolíneas, entidades federativas y organismos empresariales, además de la entrega de registros de marca para reforzar la identidad turística de Acapulco.

Conectividad turística en Guerrero con nuevos vuelos AIFA–Acapulco y AIFA–Zihuatanejo

Como parte de los acuerdos en materia de conectividad turística en Guerrero, se formalizó un convenio con la aerolínea Mexicana para operar a partir de junio una nueva ruta entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y Acapulco, además de la ratificación del vuelo AIFA–Zihuatanejo.

Con estas rutas se busca ampliar las opciones de llegada para visitantes nacionales e internacionales, fortaleciendo la conexión del estado con la Ciudad de México y otros puntos estratégicos del país. Autoridades estatales destacaron que estos acuerdos impulsan directamente el crecimiento del turismo en Guerrero.

Evelyn Salgado firma convenios turísticos en Tianguis Turístico México 2026 para impulsar Guerrero. (Cortesía)

En materia de cooperación turística, los gobiernos de Guerrero y Morelos formalizaron un convenio para fortalecer el desarrollo de ambos destinos mediante estrategias conjuntas de promoción.

El acuerdo contempla el intercambio de campañas turísticas, la creación de paquetes turísticos integrados, la profesionalización del sector y el fortalecimiento de la promoción conjunta, con el objetivo de atraer más visitantes y consolidar una región turística más competitiva.

Ambos estados coincidieron en la importancia de sumar esfuerzos para posicionar sus destinos a nivel nacional e internacional, destacando su riqueza cultural, natural y gastronómica.

Creación del Capítulo Guerrero del CNET para fortalecer el turismo

Durante las actividades del Tianguis Turístico, autoridades estatales y municipales anunciaron la creación del Capítulo Guerrero del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), con el objetivo de fortalecer la coordinación entre el sector público y privado.

Este nuevo espacio busca mejorar la capacidad de respuesta del sector turístico, impulsar la competitividad de los destinos de Guerrero y establecer una visión de desarrollo a largo plazo.

Representantes del sector empresarial señalaron que esta integración permitirá consolidar un turismo más organizado, competitivo y con mayor proyección nacional.

IMPI otorga registro de la marca Acapulco para su protección jurídica

Como parte del cierre de actividades, la gobernadora recibió del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) los certificados de registro de la marca Acapulco, en sus distintas variantes.

Con este registro se otorga protección jurídica al nombre del destino, lo que permitirá fortalecer su uso en estrategias de promoción turística y consolidar su identidad a nivel nacional e internacional.

Autoridades estatales destacaron que este respaldo institucional fortalece la proyección de Acapulco como destino turístico estratégico de México.