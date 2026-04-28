El Tianguis Turístico 2026 arrancó este lunes, 27 de abril, donde la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, encabezó la inauguración con el foro “Financiamiento e inversión en el sector turístico en México: política pública y alianzas para impulsar su desarrollo”.

Durante el corte de listón, la funcionaria anunció una inversión de 150 millones de dólares como parte de una cartera total de 42 mil 452 millones de dólares que contempla el Plan México, con el objetivo de fortalecer el turismo y generar bienestar, desarrollo y nuevas oportunidades.

Anuncian inversión de 42 mdd para turismo en México (cortesía)

La titular de Turismo señaló que Quintana Roo, Nayarit, Jalisco, Baja California Sur, Guerrero, Nuevo León, Hidalgo, Baja California, Sonora y Yucatán son las entidades que concentran el mayor número de proyectos, con una inversión de entre los mil 300 y los 8 mil 300 millones de dólares, dependiendo de cada entidad.

Aerolíneas presentan nuevas rutas nacionales e internacionales

Asimismo, dio a conocer que con el objetivo de fortalecer la conectividad aérea, cuatro de las aerolíneas más importantes que operan en el país anunciaron acciones para convertir a México en un destino atractivo a nivel mundial.

Una de las aerolíneas que ampliará su conectividad aérea es Aeroméxico, quien anunció la permanencia del vuelo Ciudad de México-Barcelona. Mientras que Mexicana de Aviación destacó la nueva ruta hacia Acapulco que comenzará funciones en junio.

Anuncian inversión de 42 mdd para turismo en México (cortesía)

Por su parte, Viva anunció la incorporación de nuevas rutas nacionales hacia Colima y Saltillo, así como rutas internacionales hacia Cartagena y Medellín, en Colombia, desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Finalmente, Volaris dio a conocer 35 nuevas rutas para el 2026, consolidando una conectividad aérea de 259 rutas nacionales e internacionales.

Acapulco celebra regreso histórico del Tianguis Turístico a su origen

Josefina Rodríguez destacó que este evento reúne a representantes importantes del sector público, organismos internacionales, banca de desarrollo, banca comercial y sector privado, con el fin de generar alianzas estratégicas para fortalecer el turismo en todo el país.

Anuncian inversión de 42 mdd para turismo en México (cortesía)

Asimismo, detalló que durante el foro se presentaron los instrumentos clave para impulsar el financiamiento del sector turístico, como:

Guía de Inversión Turística

Cartera de Inversión Turística con proyectos estratégicos

Decálogo de inversiones sostenibles que orienta el crecimiento bajo criterios responsables

Por su parte, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, agradeció que el Tianguis Turístico haya regresado en su edición 50 al estado donde nació, consolidándose como uno de los estados más importantes para impulsar el turismo.

“El Tianguis Turístico México 2026 no solo conmemora 50 años de historia, sino que representa el regreso al origen con una visión renovada, la suma de esfuerzos de toda una industria y la oportunidad de mostrar al mundo un México unido, diverso y listo para seguir creciendo a través del turismo” Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero

Finalmente, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó el trabajo de Josefina Rodríguez y de las y los trabajadores del sector turístico en todo el país. Además, aseguró que Acapulco se encuentra en una etapa de recuperación y renovación para consolidarse como un destino competitivo.

Anuncian inversión de 42 mdd para turismo en México (cortesía)

Al evento asistieron representantes del sector privado, organizaciones civiles, empresarias y empresarios, así como autoridades de los tres niveles de gobierno de todo el país, con el objetivo de impulsar el turismo en México.