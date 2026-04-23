La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, inauguró la segunda etapa de pavimentación del Camino Acapulco-El Veladero, obra en la que se destinaron casi 20 millones de pesos y que beneficiará a más de 3 mil habitantes de esta zona.

Con esta acción, el gobierno busca mejorar la conectividad en comunidades y colonias cercanas, reducir tiempos de traslado y facilitar el acceso a servicios básicos para miles de familias de Acapulco.

Camino Acapulco-El Veladero mejorará movilidad y acceso a servicios

Durante el acto oficial, la mandataria destacó que continuará impulsando proyectos de infraestructura para fortalecer el desarrollo del municipio, especialmente después de los daños ocasionados por fenómenos naturales.

Camino Acapulco-El Veladero beneficiará a más de 3 mil habitantes (cortesía)

La nueva etapa del Camino Acapulco-El Veladero impactará directamente a habitantes de la comunidad de El Veladero y zonas como Piedra Bonita y 24 de Octubre, donde por años se demandaron mejores vialidades.

Asimismo, la gobernadora señaló que el objetivo es construir un Acapulco con mayores oportunidades para todas las colonias y comunidades, sin diferencias entre zonas urbanas y periféricas.

Camino Acapulco-El Veladero beneficiará a más de 3 mil habitantes (cortesía)

Además, recordó que en años recientes se han realizado trabajos de infraestructura en colonias como Emiliano Zapata, Renacimiento, Puerto Marqués, Progreso, Zona Poniente y Ruta del Sol.

Evelyn Salgado anuncia última etapa para concluir tramo carretero

Salgado Pineda anunció que el proyecto tendrá continuidad con una última etapa para pavimentar los 500 metros restantes, con el fin de dejar totalmente concluido el tramo carretero.

Además, explicó que la primera fase fue entregada previamente con una inversión cercana a los 9.6 millones de pesos, mientras que esta segunda intervención representa una ampliación importante del camino.

Camino Acapulco-El Veladero beneficiará a más de 3 mil habitantes (cortesía)

Por su parte, el titular de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero, Martín Vega González, detalló que los trabajos incluyeron terracerías, drenaje, pavimentación, señalización y dispositivos de seguridad vial.

Finalmente, vecinos de la zona agradecieron la entrega de esta vialidad al considerar que facilitará el transporte diario y mejorará la comunicación con el resto del puerto.