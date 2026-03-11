La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó la suspensión que deriva en la protección de Abelina López, alcaldesa de Acapulco, Guerrero, ante el proceso de fiscalización por 890 millones de pesos de recursos federales.

Con ello, el proceso de la Auditoría Superior del Estado (ASE) Guerrero no puede seguir hasta que se resuelvan de fondo las controversias constitucionales presentadas por el gobierno de Abelina López.

Tanto el Congreso del estado de Guerrero como la ASE presentaron recursos para intervenir en la suspensión que se le habría concedido a Abelina López pero no podrán volver a hacerlo.

Abelina López había demandado a amabas instancias por practicar una auditoría sin supuestamente tener facultades para ello.

SCJN frena procesos de la Auditoría de Guerrero sobre Abelina López

Los recursos presentados ante la ASE Guerrero corresponden a 898 millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2023 que cubren al menso 500 obras.

No obstante, la ASE Guerrero deberá detener el proceso de responsabilidad administrativa en contra de Abelina Lopez relacionado con la fiscalización de la cuenta pública 2023.

SCJN voto por unanimidad protección de Abelina López ante auditorías

El proyecto del ministro de la actual SCJN, Arístides Guerrero García, fue votado por unanimidad.

En la anterior SCJN, Abelina López obtuvo una suspensión similar dado un proyecto del entonces ministro Javier Lainez Potisek.