La presidenta municipal de Acapulco, Abelina López, acusó que enfrenta una persecución política pese a acusaciones en su contra.

Durante un acto público realizado en el puerto de Acapulco, la morenista Abelina López sostuvo que los recientes señalamientos por presunto desvío de recursos y cohecho forman parte de una campaña de presión constante en su contra.

Ante simpatizantes, Abelina López expresó que continuará en su cargo como alcaldesa de Acapulco “hasta donde Dios” le permita, pese a las acusaciones que han surgido en semanas recientes en su contra.

La alcaldesa morenista de Acapulco aseguró que ya había enfrentado situaciones similares en el pasado, por lo que aseveró que ahora vuelve a experimentar un escenario de presunto hostigamiento político.

Ante el público en general y medios de comunicación, Abelina López rechazó versiones relacionadas con un supuesto desvío de 900 millones de pesos y negó haber solicitado un préstamo para atender desastres naturales.

También la edil desestimó las críticas por un viaje a Chile sin autorización del Congreso local, así como los cuestionamientos sobre la realización de cabildos abiertos y estrategias de prevención del delito.

Abelina López calificó las acusaciones como “farsas” y reiteró que no existe fundamento en las carpetas de investigación mencionadas en su contra.

Finalmente, la presidenta municipal de Acapulco firmó que mantendrá su postura de resistencia y seguirá desempeñando sus funciones mientras tenga la fortaleza para hacerlo.