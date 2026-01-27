La Auditoría Superior del Estados de Guerrero (ASE GRO) desmintió a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, al señalar que no la ha liberado de observaciones.

“El citado documento no es una Carta de Liberación. Corresponde a un pronunciamiento de solicitud de aclaración sobre la revisión del Ramo 28 de Participaciones Federales” Auditoría Superior del Estados de Guerrero

Así lo dijo la ASE GRO en el marco de las acusaciones por presunto desvío de recursos de los cuales Abelina López ha adjudicado a motivaciones políticas.

La Auditoría de Guerrero dijo que respeta el debido proceso y que son conceptos diferentes los relacionados con el caso de Abelina López.

Auditoría de Guerrero detalla más revisiones sobre Abelina López tras asegurar que ya no tenía problemas

El comunicado de la Auditoría de Guerrero se publicó debido a que la alcaldesa de Acapulco dijo que tenía solventados los procesos de fiscalización y que ya no tenía problemas.

Luego de que Abelina López saliera públicamente con una supuesta carta de liberación, la ASE GRO especificó que es un pronunciamiento de solicitud de aclaración sobre le Ramo 28 y “no una liberación de observaciones”.

Además, Auditoría de Guerrero explicó dijo que está en curso otro proceso de fiscalización relacionado con el Ramo 33 (FAISIMIN) del ejercicio fiscal 2023.

Auditoría de Guerrero refrenda compromiso con la ley a pesar de que Abelina López alega motivos políticos

La Auditoría de Guerrero dijo que reitera su postura de hacer cumplir la ley respecto a la fiscalización de los recursos que utilizan todos los entes públicos y el combate a la corrupción.

Insistió en el debido proceso conceptistas diferentes iniciados formalmente, aunque Abelina López señala que tiene motivaciones políticas.