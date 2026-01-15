Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), localizaron e inhabilitaron inmuebles utilizados para la elaboración de drogas sintéticas en el municipio de Petatlán, Guerrero.

Las acciones se realizaron en el marco de los operativos permanentes para el mantenimiento del Estado de derecho y consistieron en dos intervenciones distintas: la localización de una bodega con precursores químicos y el desmantelamiento de un campamento clandestino empleado para la producción de narcóticos sintéticos.

Autoridades federales inhabilitan bodega y campamento clandestino en Petatlán

Durante recorridos terrestres, las fuerzas federales localizaron una bodega que almacenaba aproximadamente 24 mil 920 litros y 12 mil 200 kilogramos de sustancias químicas, las cuales fueron inhabilitadas en el sitio por personal especializado.

Marina y Gabinete de Seguridad desmantelan laboratorios de drogas en Guerrero. (Cortesía)

Posteriormente, se ubicó y desmanteló un campamento clandestino donde se aseguraron vehículos, armamento, municiones, ropa y calzado táctico, así como diverso material presuntamente vinculado a actividades ilícitas.

Derivado de estos hechos, todo lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien será el encargado de integrar las carpetas de investigación.

Estas acciones reflejan la coordinación interinstitucional, así como el uso de labores de inteligencia e investigación para localizar e inhabilitar laboratorios y zonas de concentración destinadas a la producción de drogas sintéticas, con el objetivo de impedir que estas sustancias lleguen a las calles.