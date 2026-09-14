Beatriz Mojica: “La coordinación de Morena en Guerrero no es un reconocimiento personal”

Beatriz Mojica afirmó que su nueva responsabilidad como coordinadora de Morena en Guerrero no representa un reconocimiento personal, sino un compromiso para servir, organizar y unir al estado.
“Esta constancia no es un reconocimiento personal, es una responsabilidad para servir organizar y unir”.Beatriz Mojica
Tras tomar protesta como coordinadora de Morena en Guerrero, Mojica agradeció a la dirigencia del partido que el proceso haya sido transparente y prometió dar continuidad al proyecto de nación.
Beatriz Mojica afirma que coordinación de Morena en Guerrero implica servir y unir al movimiento
Beatriz Mojica fue designada coordinadora de Morena en Guerrero rumbo a las elecciones de 2027.
Agradeció esta decisión y explicó que el cargo no representa un logro individual ni personal.
Mojica aseguró que en Guerrero no habrá “vencedores cobrando facturas ni compañeros enviados a la orilla”, sino que habrá coordinación con los otros aspirantes de “trayectorias limpias”.
Asimismo, Beatriz Mojica destacó que la unidad de Morena se demostrará con presencia junto al pueblo y trabajo compartido en el territorio, no con una simple fotografía.
“La unidad no va a ser una fotografía; será de respeto, de trabajo compartido y de presencia junto al pueblo”.Beatriz Mojica
Reafirmó su lealtad al legado de Andrés Manuel López Obrador y manifestó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum para consolidar los avances de Morena en el estado de Guerrero.
Rumbo a las elecciones 2027, Beatriz Mojica hizo un llamado a Morena para continuar con la organización, trabajo territorial, unidad y resultados. “Nuestra causa es más grande que cualquiera de nosotros”, afirmó.