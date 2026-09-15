Esthela Damián felicitó a Beatriz Mojica por su triunfo como coordinadora de Morena en Guerrero; aseguró que siempre va a reconocer cuando un resultado no la favorece, como se mostró en la encuesta.

“Felicito a nuestra compañera Beatriz Mojica por la responsabilidad que hoy recibe”. Esthela Damián

Fue mediante un video compartido en sus redes sociales, en el que la exconsejera Jurídica agradeció al pueblo de Guerrero por su apoyo en la encuesta y les aseguró que siempre serán prioridad.

Y añadió que su compromiso con Guerrero y con Morena no depende de su posición dentro del movimiento, por lo que sus convicciones siguen firmes pese a no resultar como coordinadora de la Defensa por la Transformación.

Esthela Damián reconoce triunfo de Beatriz Mojica como coordinadora de Morena en Guerrero

En redes sociales y desde el World Trade Center, Esthela Damián reconoció el triunfo de Beatriz Mojica, a quien felicitó por su nuevo encargo como coordinadora de Morena en Guerrero para las elecciones 2027.

Esthela Damián reconoce triunfo de Beatriz Mojica como coordinadora de Morena en Guerrero (Captura de pantalla)

En el video, Esthela Damián resaltó que es una mujer democrática que reconoce cuando un resultado no la favorece, hecho que siempre ha repetido, por lo cual, reiteró el triunfo de su compañera Beatriz Mojica.

Tras los resultados de la encuesta de Morena este lunes 14 de septiembre, Esthela Damián agradeció a la dirigencia del partido, así como a la Comisión Nacional de Encuestas, por el cierre de este ciclo.

Esthela Damián también resaltó que reconoce a todos sus compañeros y compañeras aspirantes, ya que cada uno con su lucha participaron en este proceso, por lo que también tienen su respeto y admiración.

Y agradeció al pueblo de Guerrero por el cariño y la calidez que le han brindado en este proceso, por lo que afirmó que siempre serán su causa.