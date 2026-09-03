México se ubicó en la cuarta posición mundial en dos nuevos rankings del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), correspondientes al desempeño del sector durante 2025.

El país alcanzó el cuarto lugar tanto en contribución directa de Viajes y Turismo al PIB como en gasto de viajes de placer y ocio, convirtiéndose en la única economía de América Latina presente en ambos indicadores.

De acuerdo con el WTTC, México registró una contribución directa de 149 mil 400 millones de dólares al PIB durante 2025, solo por debajo de Estados Unidos, China y Alemania. En el ranking de gasto en viajes de placer y ocio, México también ocupó el cuarto lugar, con 237 mil 900 millones de dólares.

México mantiene su posición entre las principales economías turísticas

El WTTC señaló que México mantiene la cuarta posición en contribución directa de Viajes y Turismo al PIB desde 2019, cuando registró 139 mil 300 millones de dólares.

Además, el organismo ubicó al país en el sexto lugar entre las economías de América en crecimiento del gasto de visitantes internacionales frente a 2019, con un incremento de 1.7 por ciento.

Esta cifra se encuentra por encima del crecimiento promedio mundial, que fue de 1.5 por ciento, aunque México quedó por debajo de países como Cuba, Chile, Colombia, República Dominicana y Brasil.

Quintana Roo, uno de los motores del turismo en México

Quintana Roo mantiene un papel relevante en el desempeño turístico nacional debido a la actividad de destinos como Cancún y la Riviera Maya.

El estado ha combinado su oferta de sol y playa con inversiones en conectividad y colaboración entre los sectores público y privado, elementos que contribuyen a mantener a México entre las principales economías turísticas del mundo.

La actividad turística del estado también representa un componente importante para la llegada de visitantes internacionales y para la generación de actividad económica relacionada con el sector.

Turismo generó 282 mil 700 millones de dólares en México

En 2025, el sector de Viajes y Turismo en México generó una contribución total de 282 mil 700 millones de dólares al PIB nacional, equivalente al 15.2 por ciento de la economía mexicana.

Durante ese año, la actividad también sostuvo 8.2 millones de empleos, que representaron 13.9 por ciento del empleo total del país.

Para 2026, el WTTC proyecta que la contribución del sector alcance 289 mil 600 millones de dólares, equivalentes al 15.4 por ciento del PIB, además de respaldar 8.4 millones de empleos, el 14.1 por ciento del total nacional.

Gloria Guevara destaca posición de México en los rankings

La presidenta y CEO del WTTC, Gloria Guevara, destacó la posición alcanzada por México en los nuevos indicadores internacionales.

Es un gusto anunciar que México se ubica en el cuarto lugar de ambos rankings, lo cual refleja que, se consolida como un referente turístico a nivel internacional. Gloria Guevara, presidenta y CEO del WTTC

El organismo señaló que los nuevos rankings buscan convertirse en una referencia para evaluar el desempeño de Viajes y Turismo a nivel mundial.

Los resultados también colocan sobre la mesa la importancia de continuar impulsando conectividad, infraestructura e inversión, así como la colaboración entre gobiernos y empresas para fortalecer el crecimiento turístico.

México ocupa el cuarto lugar mundial en turismo por aportación al PIB. (cortesía)

WTTC prepara su Cumbre Global en Malta

Del 7 al 9 de octubre de 2026, el WTTC celebrará en Valletta, Malta, la edición 26 de su Global Summit, donde se reunirán representantes de gobiernos, empresas, inversionistas y organizaciones vinculadas con la industria turística.

El encuentro abordará temas relacionados con innovación, resiliencia, sostenibilidad y crecimiento a largo plazo, además de las prioridades de inversión que marcarán el desarrollo del turismo mundial.