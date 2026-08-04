Luego de que Santa Fe Klan denunciara en redes sociales una agresión policial afuera de su tienda oficial ubicada en la colonia Santa Fe, en Guanajuato, autoridades aclaran la situación.

Luis David Gamba Castillo, secretario de Seguridad Ciudadana de Guanajuato, informó que la madrugada de lunes, vecinos de Santa Fe Klan, llamaron al 911 para denunciar gritos y detonaciones afuera de la tienda del cantante.

Atendiendo el reporte, elementos de la Policía Municipal Preventiva llegaron al lugar, donde fueron agredidos por un grupo de personas, al parecer, por el equipo de seguridad del famoso.

Efectivos y civiles cambiaron golpes por lo que un policía fue trasladado al hospital donde recibió atención médica.

No hubo detenidos; sin embargo, el Ministerio Público abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Autoridades de Guanajuato desmienten a Santa Fe Klan

En su denuncia pública, Santa Fe Klan, de 26 años de edad, aseguró que la policía se presenció en su tienda para dispararle a sus carnales porque estaban cantando.

Dijo tener videos de oficiales intentando ingresar a su domicilio, incluso advirtió que si algo le pasaba a su familia, los tenía identificados por sus nombre y por el número de placas de las patrullas

Santa Fe Klan denuncia a policías de Guanajuato asegurando que dispararon en sus locales y de querer allanar su casa (@santa_fe_klan_473 / Instagram )

Al respecto, en conferencia de prensa, Gamba Castillo desmintió a Santa Fe Klan, aseguró que los oficiales acudieron al lugar porque se reportó una riña e incluso detonaciones de armas de fuego.

Indicó que los agentes no ingresaron a ninguna zona, mucho menos a la casa del cantante y que al escuchar detonaciones solicitaron refuerzo; sin embargo, en la espera, fueron agredidos.

Por lo que para evitar malos entendidos, elementos de la Policía Municipal presentaron su denuncia ante la Fiscalía General del Estado, la cual es independiente a la que realiza la Secretaria de Seguridad Ciudadana, para verificar la actuación de éstos.

“En el tema de las redes sociales y la denuncia que hace el cantante Ángel Quezada, nosotros respaldamos a nuestros compañeros de Policía Preventiva, sabemos que trabajan todos los días por la seguridad de los guanajuatenses”, concluyó. Luis David Gamba Castillo, secretario de Seguridad Ciudadana de Guanajuato