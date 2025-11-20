Gracias a las estrategias impulsadas por el gobierno estatal, gobierno estatal, Acapulco vive un repunte sin precedente para la temporada invernal 2025 tras confirmar un aumento histórico del 69% en búsquedas de viaje en Booking.com, una de las alzas más altas a nivel nacional, de acuerdo con datos de la plataforma.

Este crecimiento, registrado desde septiembre, conforma la acelerada recuperación del destino y su regreso como uno de los destinos preferidos para las vacaciones decembrinas.

“Estas cifras confirman que Acapulco está más fuerte que nunca, con una creciente preferencia de los viajeros, y en ese sentido, estamos trabajando para ofrecer experiencias renovadas y seguras que permitan disfrutar de todo lo que nuestros destinos del Hogar del Sol tienen para ofrecer” Simón Quiñones Orozco, secretario de Turismo de Guerrero

Acapulco refuerza estrategias de turismo

El repunte se atribuye a la estrategia de recuperación impulsado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien ha enfocado su visión en la infraestructura turística, promoción nacional y el fortalecimiento de la experiencia del visitante. Asimismo, Acapulco se ha destacado por:

Su icónica bahía y postales frente al Pacífico

La renovación de su oferta hotelera

Playas para todos los perfiles de viajeros

La creciente reactivación de su infraestructura turística

Según Booking.com, las búsquedas hacia México para viajar entre el 20 de diciembre de 2025 y el 11 de enero de 2026 se incrementaron significativamente, y Acapulco encabeza esta tendencia.

Acapulco, Ixtapa Zihuatanejo y Taxco han mantenido un fuerte dinamismo en el Hogar del Sol. Por su parte, Acapulco refuerza su estrategia de turismo con eventos imperdibles como: