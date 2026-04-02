La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX detuvo a tres policías de tránsito acusados de robar más de 3 millones de pesos a un conductor en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los policías de tránsito, identificados como Jorman Brigel Ayala Bugarin, Roberto Carlos García Olgín y Brayan Reyes Casimiro, habrían sustraído bolsas con dinero bajo el pretexto de “una inspección”.

La captura se logró gracias al seguimiento de cámaras del C5. Los implicados enfrentan cargos por robo agravado mientras se investiga si hubo más participantes.

Policías de tránsito de CDMX robaron más de 3 millones a conductor; ya están detenidos

Bajo el argumento de una supuesta inspección, 3 policías de tránsito de la CDMX robaron más de 3 millones de pesos a un conductor, por lo que ya se encuentran detenidos.

Sobre lo ocurrido, se informó que los implicados revisaron la camioneta de la víctima y aprovecharon para tomar un par de bolsas con dinero en efectivo con un monto de 3 millones 906 mil 317 pesos y escaparon del sitio.

Al ofrecer más detalles sobre la identidad de los 3 detenidos por su participación en los hechos, la SSC capitalina indicó en su comunicado que responden a los siguientes nombres:

Jorman Brigel Ayala Bugarin, de 33 años

Roberto Carlos García Olgín, de 36 años

Brayan Reyes Casimiro, de 28 años

Además, la autoridad señaló que la captura de los uniformados se ejecutó gracias a un seguimiento que realizaron operadores del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).

En el monitoreo que se puso en marcha se logró ubicar la camioneta Tahoe sin placas que usaron los implicados, así como otros vehículos que estarían relacionados con el millonario robo.

Señalan por robo agravado a los 3 policías de tránsito

Al informar sobre la detención de los 3 policías de tránsito que participaron en el robo de más de 3 millones de pesos, la SSC capitalina destacó que ya se abrió la respectiva carpeta de investigación.

En ella, se indica, se señala a los implicados por el delito de robo agravado, mientras se busca determinar si en el atraco contra el conductor participaron más personas aún no ubicadas.

En tanto, se reportó el aseguramiento de más dinero en efectivo, varios teléfonos celulares de alta gama y un total de 4 vehículos que, se presume, también fueron utilizados en el robo.