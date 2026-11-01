Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, develó una estatua de Carlos Manzo en la Plaza Morelos, misma en la que fue asesinado el pasado 1 de noviembre de 2025.

La estatua develada de Carlos Manzo cuenta con su característico sombrero y con el puño arriba.

El evento en la Plaza Morelos, de Uruapan, se realizó previo a una marcha para exigir justicia y paz.

Grecia Quiroz devela estatua de Carlos Manzo en marcha por la paz

La develación de la estatua de Carlos Manzo se realizó en la Plaza Morelos, de Uruapan, Michoacán, donde fue asesinado el 1 de noviembre de 2025.

El evento reunió a simpatizantes vestidos de banco, quienes se encontraban tras un cerco de vallas al igual que había presencia de guardaespaldas.

Alrededor de dos mil 500 personas se reunieron en la marcha por justicia y paz, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

Grecia Quiroz envía mensaje a asesinos de Carlos Manzo

Grecia Quiroz envió una serie de mensajes a por el asesinato de Carlos Manzo y prometió a los asesinos que la justicia llegará.

“Quiero decirle a quienes mandaron matar a Carlos Manzo, que la justica llegará” Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan

En ese marco también dijo: “hoy quiero decirte, Carlos, que no daré ni un paso atrás y que seguiré honrando tu memoria todos los días de mi vida”.

Grecia Quiroz exige justicia a un año del asesinato de Carlos Manzo

En un mensaje dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, Grecia Quiroz exigió justicia, pidió alto a la violencia en México y exigió que la investigación se lleve a cabo sin sesgos políticos.

“Señora presidenta, le pido justicia para Carlos Manzo, no una justicia a medias, no una justicia de discursos… independiente, trasparentes y sin límites impuestos por intereses políticos o personales, que se investigue a todos…” Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan

La alcaldesa nuevamente pidió que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República (FGR).