Un turista saltó las barreras de seguridad del museo del Ejército de Terracota, en Xi’an, China, y provocó importantes daños en dos figuras milenarias de más de 2 mil años de antigüedad.

El salto del turista hacia las estatuas del Ejército de Terracota, ocurrido el pasado 30 de mayo de 2025, quedó captado en video, grabación que volvió a ser tendencia en redes en octubre de 2026.

Turista brinca seguridad y daña dos estatuas del Ejército de Terracota en China

A través de redes sociales, vuelve a circular el video de un turista que brincó la barrera de seguridad y cayó en el foso 3 del Museo del Mausoleo del Primer Emperador Qin Shi Huang.

China: Turista salta a foso y destruye dos estatuas del Ejército de Terracota (Captura de pantalla)

La caída del turista en el foso, cuya profundidad es de cerca de 5.4 metros, destruyó dos estatuas del Ejército de Terracota. En el video se observa al hombre dentro del área restringida y las estatuas destruidas.

Personal de seguridad intervino y logró detener al turista. Según los primeros reportes, el hombre presentaría una condición psiquiátrica; sin embargo, el caso quedó bajo investigación.

Aunque las estatuas afectadas tienen un valor histórico incalculable, reportes no señalan cómo es que procedió el caso, pese a que el video que está siendo tendencia ya tiene más de un año.

El Ejército de Terracota es uno de los conjuntos arqueológicos más importantes de China, integrado por miles de figuras de soldados, caballos y carros de guerra que “protegía” la tumba del emperador Qin Shi Huang.