Grecia Quiroz ha invitado a la comunidad a participar en una protesta pacífica programada para el próximo 1 de noviembre a las 10 de la mañana en Uruapan, Michoacán.

Hacer la invitación para la marcha que tenemos este primero de noviembre en punto de las 10 de la mañana, una marcha pacífica por la justicia, por la paz, en donde están invitadas la ciudadanía en general, los sectores que han sido de una de otra forma lastimados, violentados. Grecia Quiroz

El objetivo principal de esta movilización ciudadana es exigir paz y justicia a un año del homicidio de Carlos Manzo, mostrando solidaridad con los hogares afectados por la inseguridad.

Grecia Quiroz enfatizó que esta convocatoria surge exclusivamente desde su rol como ciudadana y mujer, descartando cualquier afiliación política o partidista.

Grecia Quiroz invita a participar en una marcha en Uruapan a un año del homicidio de Carlos Manzo

A un año del asesinato del exalcalde Carlos Manzo, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, ha convocado a una marcha pacífica y ciudadana:

Fecha y hora: Domingo 1 de noviembre de 2026 a las 10:00 a.m. Ruta de la marcha: Partirá del monumento a Lázaro Cárdenas, transitará por la calle Morelos y culminará en la Plaza Morelos del Centro Histórico de Uruapan Homenaje con estatua: Al finalizar el recorrido en la Plaza Morelos, se realizará la develación de una estatua conmemorativa en memoria de Carlos Manzo Festival de Velas: A las 8:00 p.m., la población a sumarse a las actividades del XIX Festival de Velas en el primer cuadro de la ciudad

Grecia Quiroz (Cuartoscuro / Daniel Augusto)

La convocatoria está dirigida a la sociedad en general y a sectores golpeados por la inseguridad:

Madres buscadoras y familias de personas desaparecidas o víctimas de violencia

Comerciantes, productores del campo y empresarios afectados por extorsiones

Transportistas, camioneros, trabajadores de la salud y del sector educativo

Hemos hecho la invitación de manera general, ha habido muy buena respuesta tanto de gente de Uruapan como de otros Estados. Es para todo aquel que se sienta identificado con causas distintas: madres buscadoras, empresarios que siguen siendo extorsionados, comerciantes, sector educativo y sector salud. Grecia Quiroz

Grecia Quiroz enfatizó que realiza esta invitación en su calidad de ciudadana y mujer, deslindando la movilización de tintes políticos o partidistas, con el objetivo de exigir justicia por el crimen de su esposo y alzar la voz contra la violencia y la extorsión en Michoacán.

Lo estoy haciendo en mi calidad de mujer, de ciudadana, no como una política, no como líder de un movimiento, sino en un tema muy sensible y muy doloroso que ha tocado enfrentar a miles de familias en Michoacán. Grecia Quiroz

Grecia Quiroz denunció la intención de adversarios y funcionarios políticos de bloquear carreteras para evitar la llegada de contingentes desde otras entidades.

Pese a ello, afirmó coordinar operativos de resguardo con los gobiernos federal, estatal y municipal para garantizar la seguridad de la marcha y del Festival de Velas.

Estamos trabajando en el tema de seguridad, tanto la marcha como el tema del encendido de velas. Se está trabajando con los tres niveles de gobierno y hasta el día de hoy, hay apoyo en esta cuestión Grecia Quiroz