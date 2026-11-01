Grecia Quiroz dedicó un emotivo mensaje a su esposo, Carlos Manzo, al cumplirse un año de su asesinato en Uruapan, Michoacán.

Además, convocó a una marcha para exigir justicia y denunciar la violencia que afecta a la entidad.

A través de sus redes sociales, Grecia Quiroz compartió una conmovedora carta para recordar el primer aniversario luctuoso de Carlos Manzo, a quien describió como un hombre valiente y un alcalde comprometido con el bienestar de Uruapan, Michoacán.

En su mensaje, expresó el profundo vacío que dejó su esposo en su familia y la dificultad de asimilar su ausencia en la vida cotidiana.

“Es lo más doloroso que he tenido que enfrentar en toda mi vida”, escribió Quiroz al recordar los momentos familiares que compartía con el exalcalde.

También señaló que la falta de su presencia se siente todos los días en su hogar.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades y a la sociedad mexicana para evitar que los actos violentos que afectan a Michoacán y al resto del país se conviertan en hechos cotidianos.

Grecia Quiroz recuerda a Carlos Manzo (Grecia Quiroz en X)

“Ya basta de tanta sangre”: el mensaje de Grecia Quiroz a un año del asesinato de Carlos Manzo

Durante su dedicatoria, Grecia Quiroz hizo hincapié en la necesidad de poner un alto a la violencia contra funcionarios municipales y ciudadanos inocentes.

“No podemos normalizar que más alcaldes tengan que ser asesinados por querer hacer las cosas bien”, aseveró, al tiempo que exigió garantías de seguridad para las familias de Michoacán.

También aseguró que continuará honrando la memoria de Carlos Manzo y manteniéndose de pie, como lo hacía su esposo.

Grecia Quiroz convoca a marcha para exigir justicia por el asesinato de Carlos Manzo

Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025, en un hecho violento que conmocionó a la opinión pública mexicana.

El entonces alcalde de Uruapan fue atacado a balazos durante un evento público organizado con motivo de las celebraciones del Día de Muertos en el municipio michoacano.

Tras el homicidio, su esposa, Grecia Quiroz, ha mantenido presente su memoria y ha continuado con sus exigencias de justicia.

Como parte de las actividades para conmemorar el primer aniversario de su asesinato, Quiroz convocó a la ciudadanía a participar en una marcha pacífica para exigir justicia, combatir la impunidad y pedir un alto a la violencia en Michoacán.