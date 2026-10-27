El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) anunció la celebración del Festival del Xoloitzcuintle, en el que se llevarán a cabo diversas actividades.

Al respecto, se informó que el festival que durará 5 días en los que los perritos xoloitzcuintles serán los protagonistas, lleva por nombre “Campos de Xolos: Bienvenidos a Itzcuintlánes”.

Pero, ¿cuáles son las fechas, sedes y actividades que habrá a lo largo del Festival del Xoloitzcuintle en la CDMX 2026? Te contamos todos los detalles que necesitas saber.

Xoloitzcuintle (Milton Martínez / Secretaría de Cultura de la Ciudad de México)

Fechas y actividades del Festival del Xoloitzcuintle

Al anunciar la celebración del primer Festival del Xoloitzcuintle, la Secretaría de Turismo de la CDMX informó será desde el 27 de octubre y hasta el 1 de noviembre cuando se lleve a cabo.

Martes 27 de octubre a las 17:00 hrs: Inauguración oficial con altar vivo, exposición colectiva y conferencia magistral en el Museo Soumaya Atrio de San Francisco / El Rule

Sábado 31 de octubre: Charlas temáticas, conciertos del Xolo Mixtape con invitados especiales como Roco Pachukote y Tianguis Xolero en el Centro Cultural El Rule

Domingo 1 de noviembre: Jornada de cierre con la actividad «Rumbo al Mictlán» y la Caminata al Mictlán (obligatorio el uso de correa o pechera para los perros asistentes)

Xoloitzcuintle (Twitter / @mexdesconocido)

Anuncian Festival del Festival del Xoloitzcuintle 2026

El perro xoloitzcuintle ha sido históricamente vinculado con las tradiciones prehispánicas del Día de Muertos, aunque su valor cultural ha enfrentado desinformación y rechazo social.

Ante la falta de reconocimiento oficial, estigmatización y la disminución de ejemplares, el gobierno de la CDMX realizará el Festival del Xoloitzcuintl 2026.

Por medio de diversas actividades, el festival busca impulsar su declaratoria formal como patrimonio biocultural, así como fortalecer la protección institucional de la especie mexicana.

Para ello, se pretende visibilizar la importancia de esta raza ancestral, fomentando la tenencia responsable, el bienestar animal y la concientización social sobre su cuidado cotidiano.

Las sedes del Festival del Xoloitzcuintle 2026 serán: