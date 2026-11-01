El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos acusó a Corea del Norte de estar detrás del robo de más de 6 mil millones de dólares en activos virtuales de Binance, una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas del mundo.

De acuerdo con un comunicado publicado el sábado 31 de octubre, los investigadores del FBI atribuyeron el ataque al grupo de hackers norcoreanos conocido como TraderTraitor.

El incidente habría ocurrido alrededor del 29 de octubre y fue descrito como uno de los mayores robos de criptomonedas registrados.

Binance revela ataque de hackers y robo en criptomonedas (@BinanceLATAM / X )

¿Cómo fue el robo de criptomonedas a Binance?

Según el FBI, los responsables comenzaron a convertir los activos sustraídos en Ether, la criptomoneda de la red Ethereum, como parte de una primera fase para blanquear los fondos.

La agencia estadounidense advirtió que los recursos podrían pasar posteriormente por servicios de finanzas descentralizadas (DeFi) e intercambios instantáneos de criptomonedas para dificultar su rastreo.

Como parte de la investigación, el FBI publicó una lista de aproximadamente 500 direcciones de Ethereum vinculadas con las operaciones de lavado y pidió a las plataformas de criptomonedas y empresas de análisis de blockchain que bloquearan las transacciones relacionadas.

Binance (Especial)

Binance enfrenta uno de los mayores robos de criptomonedas

El ataque representa un golpe para la seguridad de los activos digitales y vuelve a poner bajo la lupa las operaciones de los grupos de hackers vinculados con Corea del Norte.

Binance aseguró haber sido víctima de un ciberataque complejo, y la atribución del FBI busca facilitar la identificación y el bloqueo de los fondos robados mientras continúan las investigaciones sobre el incidente.

El caso también refuerza la preocupación internacional por el uso de criptomonedas en operaciones de lavado de dinero y por las dificultades para recuperar activos digitales una vez que salen de las plataformas afectadas.