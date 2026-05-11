Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, líderes de la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, estarían negociando su entrega con autoridades de Estados Unidos, según un reportaje de Los Angeles Times.

De acuerdo con la publicación, los hijos de El Chapo han mantenido comunicación con funcionarios estadounidenses desde hace un año, analizando escenarios tras los procesos judiciales de sus hermanastros Joaquín y Ovidio Guzmán.

La supuesta negociación de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán incluiría posibles beneficios legales, lo que marcaría un giro en la estrategia del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Estados Unidos avanza hacia la captura de Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar (Michelle rojas)

Iván Archivaldo, figura clave en el caso contra el gobernador de Sinaloa

De acuerdo con Los Angeles Times, Iván Archivaldo Guzmán Salazar es una figura clave en el caso contra el gobernador de Sinaloa.

Se presume que el hijo de El Chapo ordenó a sus sicarios a tomar casillas, inflarlas e incluso quemar papeletas, así como intimidar a candidatos, para asegurar la victoria en las elecciones de 2021, de acuerdo con las acusaciones de Estados Unidos.

Sin embargo, las autoridades de México y Estados Unidos desconocerían el paradero de Iván Archivaldo.

Jeffrey Lichtman, abogado de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, ha guardado silencio ante el informe de Los Angeles Times.

Se desconoce si la colaboración con Estados Unidos, donde enfrenta múltiples acusaciones federales, incluiría la emboscada de El Mayo Zambada.

Cabe mencionar que hasta el momento, Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares (casi 172 millones de pesos mexicanos) por la captura de Iván Archivaldo Guzmán.