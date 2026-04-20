La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) actualizó su lista de fugitivos más buscados en abril, destacando a integrantes de Los Chapitos en posiciones prioritarias.

Jesús Alfredo Guzmán Salazar, conocido como “El Alfredillo”, aparece entre los primeros lugares, con una recompensa de 10 millones de dólares por información que permita su captura.

Iván Archivaldo Guzmán Salazar también figura en la lista, acusado de conspiración para distribuir drogas, así como delitos relacionados con armas y operaciones financieras ilícitas.

DEA refuerza búsqueda contra Los Chapitos por tráfico de drogas y crimen organizado

El listado actualizado incluye a Yulian Andony Archaga Carías en el primer lugar, aunque la presencia de Los Chapitos refleja la prioridad en combatir el narcotráfico internacional.

Las autoridades estadounidenses acusan a los hermanos Guzmán de liderar una estructura dedicada al tráfico de cocaína, fentanilo y metanfetamina hacia territorio estadounidense.

Lista actualizada de los más buscados de la DEA (Captura de pantalla)

Además, enfrentan cargos por lavado de dinero y portación ilegal de armas, delitos que forman parte de las investigaciones federales en curso contra el grupo criminal.

La DEA mantiene recompensas millonarias para incentivar información que facilite la detención de los líderes de esta facción del Cártel de Sinaloa.

Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López permanecen detenidos en Estados Unidos, mientras enfrentan procesos judiciales por delitos relacionados con el narcotráfico.

El caso de Los Chapitos ha sido considerado clave en la estrategia bilateral contra el tráfico de drogas sintéticas entre México y Estados Unidos.

La actualización de la lista refleja la evolución de los objetivos prioritarios de la DEA en su combate contra organizaciones criminales transnacionales.