Dos integrantes de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa, fueron detenidos durante un cateo en Mazatlán, Sinaloa, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) mediante un comunicado oficial.

De acuerdo con la dependencia, las capturas fueron resultado de trabajos de inteligencia, investigación e intercambio de información realizados en coordinación con fuerzas federales.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR), quienes lograron la detención de Efraín “N” y Jesús “N”, presuntamente vinculados con una célula delictiva que opera en la región.

A los detenidos les aseguraron drogas, armas y diversos objetos, por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso legal.

Así cayeron dos integrantes de Los Chapitos tras cateo en Mazatlán

La SSPC detalló que, como parte de las investigaciones, fueron identificados dos inmuebles relacionados con este grupo criminal.

Con base en los datos de prueba recabados, un juez de control otorgó las órdenes de cateo, las cuales fueron ejecutadas en domicilios ubicados en las colonias Lomas de Mazatlán y Jabalines.

Durante las acciones operativas fueron detenidas dos personas y se aseguraron los siguientes objetos:

Armas de fuego, entre ellas un fusil Barrett

Dosis de droga

Equipos telefónicos

Una camioneta blindada

Cuatro granadas

Cargadores

Equipos de radiocomunicación

Las autoridades señalaron que a los detenidos se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

SSPC reporta daño millonario al crimen organizado

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró que la detención de los dos integrantes de Los Chapitos y el aseguramiento del armamento, droga y vehículos representa una afectación económica estimada en 2 millones 502 mil 062 pesos para esta estructura criminal.