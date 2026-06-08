Integrantes del gabinete del Gobierno de México, entre ellos la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, y el subsecretario de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno Federal, Alejandro Encinas Nájera, reiteraron el reconocimiento de la presidenta Claudia Sheinbaum al Modelo Tlaxcala, al destacar que la entidad se ha consolidado como un ejemplo nacional por sus resultados en medio ambiente, salud, educación, desarrollo económico e infraestructura.

Este reconocimiento se sostiene en proyectos concretos como la operación estatal de 15 plantas de tratamiento de aguas residuales, la rehabilitación de 26 plantas, el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar de Huamantla, con una inversión estimada de 540 millones de dólares y la generación de 6 mil empleos, además de nuevas opciones de educación superior como la Universidad Nacional Rosario Castellanos y la nueva sede del Instituto Politécnico Nacional en Contla de Juan Cuamatzi.

Autoridades del Gobierno de México destacaron los resultados de la administración estatal de la gobernadora Lorena Cuéllar. (Cortesía )

Planta de tratamiento y Parque Ecológico innova en soluciones ambientales

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, reconoció los avances de Tlaxcala y afirmó que lo observado en la entidad es reflejo del gran proyecto transformador impulsado por la presidenta de México.

Destacó la planta de tratamiento de aguas residuales de San Hipólito Chimalpa y el Parque Ecológico “Federico Silva”, al señalar que Tlaxcala innova, busca caminos y demuestra que es posible construir soluciones ambientales con sentido social, visión técnica e impacto directo en la vida de las personas.

Reconoció el trabajo de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros en el saneamiento del río Zahuapan, al subrayar que el Gobierno del Estado ha logrado involucrar a industrias, empresas, pequeños propietarios y comunidades en una tarea prioritaria para la cuenca Atoyac-Zahuapan.

En este sentido, sostuvo que Tlaxcala puede poner el ejemplo nacional en la construcción de un nuevo sector económico basado en la economía circular, mediante la revalorización de residuos, la responsabilidad de productores, el fortalecimiento del mercado de materiales reciclados y el desarrollo de nuevas cadenas de valor.

Por su parte, el subsecretario de Buen Gobierno, Alejandro Encinas Nájera, destacó a Tlaxcala como referente nacional de gestión pública, al señalar que Claudia Sheinbaum ha pedido observar de cerca lo que ocurre en la entidad porque “se están haciendo bien las cosas”.

Afirmó que la administración encabezada por la gobernadora Cuéllar Cisneros se ha convertido en ejemplo de disciplina financiera, inversión social y resultados tangibles para la población.

Autoridades del Gobierno de México destacaron los resultados de la administración estatal de la gobernadora Lorena Cuéllar. (Cortesía )

Modelo Tlaxcala brinda bienestar directo a las familias por medio de proyectos

La gobernadora Lorena Cuellar destacó que el Modelo Tlaxcala ha permitido convertir la estabilidad financiera en bienestar directo para las familias, con proyectos que llegan a los 60 municipios y que hoy son reconocidos a nivel nacional por su impacto social.

Tlaxcala ha demostrado que es posible construir obras, ampliar servicios y abrir nuevas oportunidades sin comprometer el futuro financiero del estado. El Modelo Tlaxcala se basa en finanzas públicas sanas, planeación, coordinación Lorena Cuellar, gobernadora del estado de Tlaxcala

Autoridades del Gobierno de México destacaron los resultados de la administración estatal de la gobernadora Lorena Cuéllar. (Cortesía )

¿Qué proyectos integran el Modelo Tlaxcala?

Entre los proyectos reconocidos se encuentran la Clínica de Mínima Invasión, que forma parte de la nueva infraestructura estatal en salud y permite acercar procedimientos especializados, gratuitos y de alta calidad a la población; así como la planta de tratamiento de aguas residuales de San Hipólito, Chimalpa y el Parque Ecológico “Federico Silva”, obras que forman parte de la estrategia de saneamiento de la cuenca Atoyac-Zahuapan.

A ello se suma la política estatal de saneamiento, mediante la cual Tlaxcala opera 15 plantas de tratamiento de aguas residuales, una condición única en el país, además de impulsar la rehabilitación de 26 plantas y nuevas obras hidráulicas para recuperar ríos, proteger la salud pública y avanzar hacia un modelo de economía circular.

En materia de desarrollo económico, destaca el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar de Huamantla, proyecto estratégico que contempla una inversión aproximada de 540 millones de dólares y la generación de hasta 6 mil empleos, con el objetivo de detonar nuevas cadenas productivas y fortalecer la vocación industrial de la región.

En cuanto a la educación superior, el Modelo Tlaxcala incluye la llegada de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y la nueva sede del Instituto Politécnico Nacional, proyectos que forman parte de la expansión educativa reciente en la entidad, con nuevas opciones universitarias gratuitas y una ampliación histórica de oportunidades para las juventudes.