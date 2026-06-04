Lorena Cuéllar entregó 49 certificados a industrias, empresas y organismos públicos que concluyeron satisfactoriamente el Programa de Auditoría Ambiental impulsado por la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado (Propaet).

La estrategia fortalece la cultura del cumplimiento normativo, promueve procesos productivos responsables y consolida a Tlaxcala como referente nacional en sostenibilidad.

Tlaxcala lidera el desarrollo sostenible en México gracias al impulso estatal

Lorena Cuéllar recordó que al inicio de su administración se enfrentaron importantes retos ambientales, entre ellos la contaminación de ríos, la operación de tiraderos a cielo abierto y la falta de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, por lo que reconoció el esfuerzo de las empresas e instituciones que han adoptado mejores prácticas ambientales.

Todo el cuidado que ustedes están haciendo va afortunadamente a tener un beneficio muy pronto; todos estamos saneando y salvando a miles de personas de caer en enfermedades en un futuro. Lorena Cuéllar, Gobernadora de Tlaxcala.

Por su parte, el secretario de Medio Ambiente, Pedro Aquino Alvarado, agradeció a las industrias, empresas y organismos participantes por asumir la responsabilidad de cumplir con los estándares ambientales establecidos por la autoridad estatal.

Además, destacó que la creación de la Procuraduría de Protección al Ambiente respondió a una visión enfocada en el acompañamiento y el cumplimiento de la ley.

Señaló que los avances alcanzados en Tlaxcala son resultado del trabajo coordinado entre gobierno y sector productivo, especialmente en industrias como la textil, que han fortalecido sus procesos ambientales y mejorado su desempeño en la materia.

(Cortesía)

Programa de Auditoría Ambiental suma 49 certificaciones y fortalece la sostenibilidad en Tlaxcala

El procurador de Protección al Ambiente del estado, Iván García Juárez, informó que en esta primera emisión de 2026 se entregaron 49 certificados ambientales como resultado del programa de autorregulación impulsado por la dependencia.

Asimismo, destacó que el cumplimiento ambiental debe entenderse no solo como una obligación legal, sino como una decisión responsable que fortalece la competitividad, mejora los procesos productivos y contribuye al bienestar de la población.

Detalló además que entre 2023 y 2025 se otorgaron 90 certificaciones ambientales, cuyos resultados han sido reconocidos a nivel nacional por los avances logrados en materia de sostenibilidad y protección al medio ambiente.

En representación de las empresas certificadas, José Manuel Torres Pombo, representante legal de Antextextil, reconoció el impulso de la administración estatal para consolidar una agenda ambiental que favorece tanto el desarrollo económico como la sostenibilidad.

Durante la ceremonia fueron reconocidas industrias, empresas y organismos públicos que acreditaron acciones de mejora ambiental entre ellas:

Antextextil

Kimberly-Clark de México

Productos Alimenticios La Morena

Talleres de lavandería

Coppel

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tlaxcala

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala (ICATLAX)

Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente

Además de otras organizaciones comprometidas con el desarrollo sostenible de Tlaxcala y el fortalecimiento de las buenas prácticas ambientales.