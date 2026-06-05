Tlaxcala fortalecerá su promoción turística, cultural y económica rumbo al Mundial de la FIFA 2026 mediante una exposición nacional que se desarrollará en Casa Tlaxcala, espacio ubicado estratégicamente entre los “Fan Fest” que se instalarán en el Zócalo y Garibaldi, en la Ciudad de México.

Así lo informó Ricardo Peralta Saucedo, representante del Gobierno de Tlaxcala en la capital del país, durante su participación en el Diálogo Circular de la Coordinación de Comunicación, donde destacó la importancia de aprovechar la afluencia de visitantes nacionales y extranjeros que generará la justa mundialista.

Queremos que Casa Tlaxcala no sea solamente una casa de cultura o de arte, sino un espacio para acercar el gobierno, los servicios, la historia y la identidad de Tlaxcala a quienes viven y visitan la Ciudad de México. Ricardo Peralta Saucedo, representante del Gobierno de Tlaxcala en la Ciudad de México.

Casa Tlaxcala será escaparate nacional de la riqueza cultural del estado durante el Mundial 2026

Peralta Saucedo adelantó que Casa Tlaxcala será sede de una exposición nacional en la que participarán entidades federativas de todo el país, con el objetivo de mostrar la riqueza cultural de México y aprovechar el flujo de visitantes que atraerá la Copa Mundial.

El funcionario señaló que se espera la llegada de más de cinco millones de personas a la zona del Centro Histórico de la Ciudad de México durante el torneo, lo que convertirá a este espacio en un importante punto de referencia internacional.

Asimismo, explicó que por instrucción de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, se trabaja para consolidar la presencia de Tlaxcala en los principales espacios de promoción nacional, posicionando al estado como un referente cultural, turístico y económico mediante acciones que amplíen su alcance y generen nuevas oportunidades de desarrollo.

Además, informó que Casa Tlaxcala continúa ampliando su oferta cultural y de servicios a través de diversos proyectos estratégicos, entre ellos su incorporación al programa nacional Noche de Museos, la instalación de una ventanilla única para trámites y servicios del Gobierno estatal, la creación de un Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y el fortalecimiento de la exhibición permanente del Lienzo de Tlaxcala, la única abierta al público fuera de la entidad.

También destacó que este espacio reúne el trabajo de más de 300 artesanos tlaxcaltecas, quienes comercializan directamente sus productos, fortaleciendo la economía local y promoviendo el patrimonio cultural del estado.