Tlaxcala se convirtió en la primera entidad del país en incorporar una plataforma basada en inteligencia artificial para fortalecer las acciones de búsqueda de personas desaparecidas.

La herramienta, presentada por Sergio Hernández Córdova, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, busca mejorar la localización y reducir los tiempos de respuesta mediante el análisis de información estratégica.

De acuerdo con el funcionario, esta tecnología ya se encuentra en operación y ha permitido potencializar las labores de búsqueda al facilitar la toma de decisiones y optimizar la atención durante las primeras horas de cada reporte.

Tlaxcala utiliza inteligencia artificial para agilizar la localización de personas

Sergio Hernández Córdova explicó que la plataforma se ha convertido en una herramienta clave para hacer más efectivas las acciones de búsqueda y simplificar los tiempos de respuesta.

Detalló que el sistema no funciona como una base de datos convencional, sino como una herramienta de análisis que se alimenta de información histórica y de los resultados obtenidos tanto en labores de gabinete como en operativos de campo.

Gracias a ello, la inteligencia artificial puede generar polígonos de búsqueda más precisos, identificando patrones que permiten orientar de mejor manera los esfuerzos de localización y optimizar los recursos disponibles.

Asimismo, aclaró que esta tecnología no sustituye el trabajo de las áreas operativas, sino que funciona como un apoyo complementario para fortalecer las estrategias de búsqueda.

La plataforma protege datos sensibles y fortalece la atención a las familias de Tlaxcala

El comisionado destacó que Tlaxcala es el primer estado del país en implementar una herramienta de inteligencia artificial especializada en la búsqueda de personas, con el objetivo de ofrecer una atención más eficiente a las familias que enfrentan esta situación.

Además, aseguró que la plataforma opera bajo estrictos mecanismos de protección de la información y no utiliza datos personales sensibles como nombres, domicilios o números telefónicos, ya que trabaja únicamente con variables relacionadas con el contexto y ubicación de los casos.

Hernández Córdova reconoció que la localización de personas desaparecidas representa uno de los desafíos más complejos para las instituciones públicas, por lo que la Comisión mantiene una atención permanente y coordinada con diversas dependencias.

Finalmente, reiteró que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Tlaxcala trabaja las 24 horas del día en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno y medios de comunicación para fortalecer las acciones de localización y atención a las familias.