En conferencia de prensa desde la Novena Zona Militar, en Culiacán, el Secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo dio su reporte sobre ​​la estrategia de seguridad en Sinaloa.

En el que precisó que son 14 las detenciones en Badiraguato en medio de violencia en Sinaloa, tras operativos en el estados.

“Principalmente en el área de Badiraguato, Culiacán, Mocorito y Escuinapa se han detenido a 14 delincuentes generadores de violencia”. Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de Defensa

Entre los detenidos en Sinaloa este Juan Carlos N, yerno de El Mayo Zambada

Entre los detalles de las 14 detenciones en Badiraguato en medio de violencia en Sinaloa, la Sedena precisó que uno de ellos es Juan Carlos N, yerno de El Mayo Zambada, considerado uno de los principales generadores de violencia en el estado.

Asimismo, entre los detenidos en la estrategia de inteligencia militar de la Sedena en Sinaloa, se encuentran:

Mauro N alías Jando, encargado del círculo de seguridad de Iván Archivaldo

Jorge Ángel N, alías Güerito Canobio, jefe operativo de la acción de los menores

Jorge N, alías Perris (muerto), jefe de seguridad de Iván Archivaldo.

Las 14 detenciones en Sinaloa, se lograron tras un fuerte despliegue de 13 mil 300 efectivos de unidades operativas, de los cuales destacan 2 mil 732 de Fuerzas Especiales, con 2 mil 17 vehículos y 48 aeronaves.

Sedena reporta 14 detenciones en Badiraguato en medio de violencia en Sinaloa (Especial)

Presencia militar continuará en Sinaloa: Sedena

Ante los resultados, el general Ricardo Trevilla Trejo dejó en claro que se continuará con la presencia militar en Sinaloa de forma indefinida.

Así como Ricardo Trevilla Trejo resaltó que la estrategia de seguridad implementada en Sinaloa, además de dar resultados, también ha reducido la percepción de inseguridad entre los pobladores del estado.