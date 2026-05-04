Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, se reunirá el lunes 4 de mayo con la gobernadora interina de Sinaloa Yeraldine Bonilla y alista conferencia.

El gabinete de seguridad acudirá a Culiacán tras la licencia del gobernador Rubén Rocha Moya y tendrán una reunión en la Novena Zona Militar.

Omar García Harfuch se reunirá con Yeraldine Bonilla en Culiacán

El lunes se realizará una conferencia de prensa a las 10:00 de la mañana encabezada por Omar García Harfuch junto al gabinete de seguridad tras la licencia de Rubén Rocha Moya y el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez.

La reunión de Omar García Harfuch y Yeraldine Bonilla se realiza en medio de las acusaciones contra Rubén Rocha Moya y 9 funcionarios de presuntos nexos con el narcotráfico.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM / Galo Cañas Rodríguez)

Hasta el momento no se ha revelado la agenda que se retomará en la conferencia de prensa y los puntos que se analizarán durante la reunión con la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla.

La última sesión del Gabinete de Seguridad en Culiacán se realizó el pasado 16 de abril, cuando se reunieron con empresarios y rectores.

Primer mensaje de Yeraldine Bonilla como gobernadora interina (Captura de pantalla)

Omar García Harfuch buscará reforzar la coordinación institucional con dependencias de Sinaloa

La visita de Omar García Harfuch buscará que instituciones de seguridad de Sinaloa actúen en coordinación con las dependencias federales.

La conferencia que encabezada Omar García Harfuch contará con la presencia de mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.

Trascendió que la reunión podría contar con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero su asistencia no ha sido confirmada ni aparece programada en la agenda pública.