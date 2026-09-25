La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que como parte del eje de Atención a las Causas de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el Gobierno de México lleva servicios, trámites, programas, actividades deportivas y culturales directamente a las comunidades de Tabasco

Durante la Conferencia del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de Gobernación destacó que en la entidad se han realizado 277 Jornadas por la Paz, orientadas a fortalecer la convivencia.

En el municipio de Centro se trabaja particularmente en los llamados Territorios de Paz, donde se han realizado visitas a hogares y Ferias de Paz para acercar servicios y trámites a la población.

Asimismo, a principios de septiembre se instaló el Consejo Estatal de Paz y Justicia Cívica, así como los 17 Consejos Municipales de la entidad, con el propósito de fortalecer el trabajo comunitario y las acciones de prevención.

Tabasco impulsa educación, deporte y espacios para jóvenes

A través de Jóvenes Transformando México, en Tabasco se construyen ocho nuevos bachilleratos Margarita Maza y tres telebachilleratos, además de ampliar un Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CBTIS).

También se edifica el Centro Comunitario “México Imparable”, que contará con cancha de futbol 7, gimnasio de box, espacios para básquetbol, voleibol y ajedrez, así como servicios de salud mental para las y los jóvenes.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), en coordinación con el Instituto de la Juventud y el Deporte estatal, impulsa distintas disciplinas. A través del programa Ponte Pila han participado más de 33 mil personas.

También se realizan las Clases Nacionales de Defensa Personal “Mujeres Imparables”, de beisbol y softbol “Diamantes de Paz” y de boxeo “Puños de Transformación”.

Para fortalecer la vinculación de las juventudes con sus comunidades se impulsa el programa Jóvenes Unen al Barrio. Por su parte, Jóvenes Construyendo el Futuro ha beneficiado a más de 2 mil 900 personas.

Rosa Icela Rodríguez destaca servicios de la Estrategia Nacional de Seguridad. (cortesía )

Más de 176 mil jóvenes participan en actividades comunitarias

Como parte de las Jornadas Nacionales del Gobierno de México y del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), se organizaron más de 6 mil 300 actividades, entre tequios, torneos de futbol, elaboración de murales y mosaicos y círculos de lectura.

En estas actividades participaron más de 176 mil jóvenes. Además, como parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz, se inauguró el Festival Ceiba en Villahermosa, junto con el gobernador Javier May.

La secretaria de Gobernación invitó a las y los tabasqueños a participar el domingo 27 de septiembre en la Clase Nacional de Baloncesto “¡Ponte Pila! Bota y Encesta”, así como en la Carrera Nacional por la Paz, programada para el 22 de noviembre.

En materia de prevención, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela informó que continúa el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, con la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia Católica. Del 1 de octubre de 2024 a la fecha, habitantes de 10 municipios han intercambiado, de manera anónima y voluntaria, 447 armas de fuego por dinero en efectivo.

Atender las Causas que Generan la Violencia significa actuar desde el territorio, acercarnos a las comunidades y generar alternativas para nuestras juventudes. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación