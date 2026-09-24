Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, pidió respeto para Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación (Segob) rumbo a su comparecencia que sigue sin definirse como privad ao pública.

“Normalmente a nadie se le pide que sea cómodo… simplemente se pretende que no sean groseros, que no se afecte una relación institucional… se puede decir todo sin caer en el insulto, en el odio…” Ricardo Monreal, presidente Jucopo Diputados

La petición de respeto a Rosa Icela Rodríguez se da en el marco del debate sobre si la comparecencia debe ser privada o en el Pleno.

El Partido Acción Nacional (PAN) dijo que no hay méritos de seguridad nacional como se ha justificado.

Fecha de la comparecencia de Rosa Icela Rodríguez

Rosa Icela Rodríguez comparecería, de acuerdo con lo acordado previamente, ante la Jucopo.

No obstante, ante la presión del PAN, aún no se acuerda un día para la misma, a pesar de que inicialmente se tenía contemplado el 29 de septiembre.

Ricardo Monreal ha dicho que algunos temas y datos que se abordarán podrían generar situaciones muy complejas si se conocen públicamente, por lo que insistió debería darse en el ámbito privado de la Jucopo.

Cámara de diputados reformula calendario de comparecencias

La Cámara de Diputados reformuló su calendario de comparecencias, por lo que algunos funcionarios del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum ya tienen fecha, pero la de Rosa Icela queda pendiente de volver a definir.

En días pasados, Ricardo Monreal calificó a Rosa Icela Rodríguez como una mujer pulcra y capaz ante las críticas por ser invitada por el Instituto Nacional electoral (INE) al inicio del proceso electoral 2026-2027.