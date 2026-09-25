Rubén Alberto Curiel Tejeda, quien se desempeña como Coordinador General Jurídico de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Puebla, fue encontrado sin vida este 25 de septiembre en el estacionamiento del sótano 3 del Centro Integral de Servicios (CIS) Angelópolis.

Trabajadores cercanos al complejo de oficinas gubernamentales ubicado sobre la Vía Atlixcáyotl, declararon haber escuchado lo que parecía una detonación de arma de fuego y ante la posibilidad solicitaron asistencia de cuerpos de emergencia.

Al llegar a la zona, paramédicos reportaron la ausencia de signos vitales en el funcionario, quien presentaba una herida de bala. El levantamiento del cuerpo lo realizará el Servicio Médico Forense.

Con base en el protocolo, el acceso al sótano 3 del CIS Angelópolis fue restringido para llevar a cabo la recolección de indicios e iniciar las primeras diligencias ministeriales.

Fiscalía de Puebla confirma muerte de Rubén Alberto Curiel

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, encabezada por Idamis Pastor Betancourt, confirmó la muerte de Rubén Alberto Curiel.

“La Fiscalía General del Estado de Puebla expresa sus más sinceras condolencias a familiares, amistades y personas cercanas de Rubén Alberto Curiel Tejeda, compañero de esta institución y actual Coordinador General Jurídico de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno” FGE de Puebla

FGE de Puebla lamenta muerte de Rubén Alberto Curiel, exfiscal Anticorrupción de Puebla (FGE de Puebla)

Investigan la causa de muerte de Rubén Alberto Curiel; se habla de un suicidio

Tras expresar sus condolencias a familiares y amigos cercanos de Rubén Alerto Curiel, la FGE de Puebla informó que se llevan a cabo las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos.

Información preliminar apunta a una posible muerte autoinfligida; sin embargo, no será la única línea de investigación que la Fiscalía aborde, esta hipótesis deberá ser confirmada mediante peritajes y otras investigaciones.

“De manera preliminar, los indicios apuntan a una posible muerte autoinfringida. Esta circunstancia no se dará por concluida hasta agotar las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos y determinar las causas del fallecimiento” FGE de Puebla