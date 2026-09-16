A unas horas del Grito de Independencia, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, compartió en X cómo luce el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

“Así luce el Zócalo de la Ciudad de México a unas horas de que la Presidenta Claudia Sheinbaum salga al balcón de Palacio Nacional para dar el Grito de Independencia” Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación

La imagen muestra el Zócalo CDMX ya abarrotado por miles de asistentes que esperan el tradicional acto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum desde el balcón de Palacio Nacional.

En su publicación, Rosa Icela Rodríguez destacó el ambiente festivo y la gran afluencia que ya se registra en la plancha capitalina, donde esta noche se presentará la banda Intocable.

Rosa Icela Rodríguez muestra cómo luce el Zócalo para el Grito de Independencia (Especial)

Sigue la transmisión en vivo del Zócalo del Grito de Independencia

El segundo Grito de Independencia encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum está previsto para las 23:00 horas este 15 de septiembre, en el Zócalo de la CDMX.

El programa musical contempla las siguientes presentaciones confirmadas en el escenario principal:

20:00 horas: José Alfredo Jiménez Medel

20:15 horas: Legado de Grandeza

20:45 horas: Presentación de los tres ganadores del certamen México Canta

21:45 horas: Concierto estelar del grupo Intocable

La transmisión en vivo del Grito de Independencia podrá seguirse desde canales de televisión nacional como Canal Once, Canal 22, y canales de YouTube como Claudia Sheinbaum Pardo y Webcamsdemexico.

¿Qué esperar en el segundo Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum?

Desde hace días, Claudia Sheinbaum había adelantado algunos nuevos detalles en el contenido de la ceremonia, pues señaló que mencionará a héroes y heroínas que casi no se mencionan.

Una actuación similar ocurrió en 2025, cuando durante su primera ceremonia como presidenta, Sheinbaum incluyó entre sus arengas a figuras como: