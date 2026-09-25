La investigación por la muerte de Jostin Santamaría registró un nuevo avance luego de que autoridades de Jalisco determinaran presunta responsabilidad de la conductora Michelle Zepeda en el accidente ocurrido el 17 de septiembre de 2026.

De acuerdo con los peritajes realizados por la Fiscalía de Jalisco, el análisis de cámaras de seguridad permitió reconstruir la secuencia de los hechos y establecer elementos sobre la mecánica del atropellamiento.

Mientras el caso Jostin Santamaría continúa su curso legal, también se analiza la posibilidad de recurrir a mecanismos de justicia alternativa conforme a la legislación aplicable.

Así fue el accidente en el que Michelle Zepeda atropello a Jostin Santamaría

El accidente en el que murió Jostin Santamaría ocurrió la madrugada del 17 de septiembre cuando “la chica del clima” de N+ Jalisco se pasó un alto y atropelló al joven de 19 años.

El hecho ocurrió en el cruce de Avenida Juárez con Enrique Díaz de León, cerca del sitio de trabajo de Michelle Zepeda.

Caso de Jostin Santamaría podría resolverse mediante acuerdo reparatorio

Inicialmente las autoridades estaban enteradas de que las partes recurrirían a mecanismos de justicia alternativa, pacíficamente mediante un acuerdo reparatorio.

Cabe recordar que un acuerdo reparatorio por una muerte por atropellamiento contempla ciertos requisitos como que no haya existido consumo de alcohol, drogas ni intención dolosa.