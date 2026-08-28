Para el chef y consultor gastronómico Hugo Miguel Vignola Palma, una de las herramientas más útiles para elegir un restaurante es la carta, pues explicó que elegirlo a partir de fotografías, recomendaciones en redes sociales o el diseño del establecimiento puede llevar a una experiencia distinta a la esperada.

El chef, Hugo Miguel Vignola Palma plantea revisar el menú para identificar tres señales que pueden ofrecer información sobre la operación y la propuesta gastronómica del lugar: la extensión de la carta, la mezcla de estilos culinarios y la forma en que se describen los platillos.

Chef Hugo Miguel Vignola explica cómo leer la carta para elegir un restaurante. (cortesía )

Menús con demasiadas opciones puede dificultar la frescura

El primer punto son los menús con demasiadas opciones. El chef señala que mantener una gran cantidad de ingredientes puede dificultar el control de frescura y almacenamiento. Una carta que ofrece desde sushi hasta cortes de carne y pastas puede implicar el uso de productos congelados, embutidos ultraprocesados o alimentos almacenados durante varios días.

La segunda señal está en las cartas que mezclan distintas gastronomías sin una propuesta clara. Para el chef, Hugo Miguel Vignola Palma, un restaurante debe mantener coherencia en su oferta y aprovechar ingredientes de temporada. La presencia de productos fuera de temporada o combinaciones sin relación entre sí puede incrementar el precio sin representar un mayor valor para el consumidor.

Chef Hugo Miguel Vignola explica cómo leer la carta para elegir un restaurante. (cortesía )

Cartas con descripciones de los platillos permite conocer con claridad las opciones

El tercer elemento son las descripciones de los platillos. El chef, Hugo Miguel Vignola Palma recomienda observar si la carta recurre de forma constante a términos como “suprema”, “artesanal” o “ancestral”. A su consideración, el exceso de este tipo de palabras puede responder a una estrategia de promoción y no necesariamente a una diferencia en la preparación.

En contraste, una carta que explica el origen de los ingredientes y los métodos de preparación permite al consumidor conocer con mayor claridad qué ofrece el restaurante.

Para el chef Hugo Miguel Vignola Palma, revisar estos aspectos toma pocos minutos y puede ayudar a tomar una decisión de consumo antes de sentarse a la mesa. Su recomendación es buscar cartas con una oferta definida, ingredientes de temporada y descripciones claras, tres elementos que permiten evaluar la propuesta antes de realizar el gasto.