Esteban Villegas Villarreal, gobernador de Durango, dio a conocer que el 2025 cierra de manera ordenada, al mismo tiempo que explicó que el 2026 será un año para dar estabilidad y certidumbre al estado con un enfoque de orden, responsabilidad y crecimiento.

Durante su mensaje, el mandatario reconoció que el 2025 fue un año complicado debido a las reducciones a nivel federal en salud y educación; sin embargo, aseguró que el año cerró en orden, cumpliendo en tiempo y forma con el pago de sueldos, aguinaldos y prestaciones.

Esteban Villegas presenta estrategia financiera para el 2026

El gobernador detalló que para el 2026 se mantendrá el presupuesto cero y se aplicará un nuevo esquema de control de gastos, donde cada dependencia será responsable de administrar su presupuesto de manera mensual, ajustando gastos ante recortes y, de igual manera, desde el inicio de año se deberá contar con recursos para nómina y aguinaldos.

Por otra parte, dio a conocer que Durango cuenta con un presupuesto aprobado de 55 mil millones de pesos, de los cuales 48 mil mdp están contemplados para el gasto real, lo que permitirá contar con un margen para impulsar proyectos sin poner en riesgo las finanzas.

Esteban Villegas aseguró que en el 2026 se fortalecerá la economía de Durango (Cortesía)

Esteban Villegas señaló que el 2026 será un año clave en Durango para el crecimiento económico, con una inversión de 3 mil 200 mdp en infraestructura. Asimismo, se impulsará la generación de empleos y la derrama económica en diversas partes del estado, con el objetivo de fortalecer la economía local y reducir la dependencia de recursos federales.

Finalmente, el mandatario estatal aseguró que dejará un Durango con finanzas sanas, mayor estabilidad y bases firmes para el futuro, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida dentro del estado.