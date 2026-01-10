Con la meta de que todos los municipios de Durango tengan un 2026 con resultados, el gobernador Esteban Villegas Villarreal encabezó una reunión de coordinación y planeación estratégica con presidentas y presidentes municipales, con el fin de conocer sus proyectos prioritarios y definir esquemas de apoyo conjunto entre el Gobierno del Estado y los ayuntamientos.

Durango impulsa planeación conjunta con municipios

El mandatario destacó que este ejercicio se realiza en un momento clave, ya que varias administraciones municipales se encuentran en sus primeros meses de gestión, lo que permite identificar necesidades reales y planear acciones con visión de mediano y largo plazo.

Asimismo, subrayó que una planeación ordenada es fundamental para garantizar obras, programas y mejores condiciones de vida para las familias duranguenses.

Gobierno de Durango fortalece coordinación con municipios (Cortesía)

Villegas Villarreal reiteró su compromiso de trabajar sin distinciones partidistas, mantener comunicación constante con alcaldes y alcaldesas, y consolidar este tipo de encuentros como una práctica permanente.

Además, aseguró que la coordinación entre niveles de gobierno será clave para lograr avances concretos en infraestructura, desarrollo social y servicios públicos durante el próximo año.

Por su parte, el presidente municipal de Durango, Toño Ochoa, resaltó que estas reuniones fortalecen el trabajo en equipo y permiten una mejor coordinación gubernamental. Señaló que el diálogo abierto y la planeación conjunta se traducen en mejores resultados para la ciudadanía y en un crecimiento ordenado para el estado.

Gobierno de Durango fortalece coordinación con municipios (Cortesía)

En el encuentro participaron autoridades municipales de todo Durango, así como dependencias estatales y organismos descentralizados como INIFEED, CAED, COESVI y el Instituto de la Mujer, con el objetivo de mejorar la comunicación y agilizar la atención de proyectos locales.

Durante la jornada se instalaron mesas de trabajo por dependencia, donde los alcaldes expusieron necesidades, resolvieron dudas y presentaron proyectos. En estos espacios se definieron responsabilidades y esquemas de colaboración para ejecutar obras y programas conjuntos que impulsen el desarrollo municipal en 2026.