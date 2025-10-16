La buscadora María de los Ángeles Valenzuela fue secuestrada en Mazatlán, Sinaloa, en medio de la búsqueda de su papá desde 2024.

María de los Ángeles Valenzuela forma parte de Corazones Unidos por una Misma Causa, pero la privaron de su libertad en Mazatlán luego de que “salió a la tienda”.

María de los Ángeles Valenzuela buscaba a su papá y fue secuestrada

Integrante de Corazones Unidos por una Misma Causa denunció el secuestro de su compañera María de los Ángeles Valenzuela por medio de Radio Fórmula en el programa de Azucena Uresti.

Noemí Padilla también integrante de la colectiva, señaló que desde el 14 de octubre de 2025 se desconoce el paradero de María de los Ángeles Valenzuela.

Según información dada por la Red de Defensoras Dh México, su desaparición que creen fue un secuestro sucedió en la colonia Salvador de Allende en Mazatlán, Sinaloa.

Padilla explicó que su compañera buscadora “salió a la tienda” y en ese momento “llegó un carro blanco por ella”, asegurando que se desconoce incluso la vestimenta que llevaba.

Boletín de desaparición de María de los Ángeles Valenzuela. (Facebook/corazonesunidosporunamismacausa)

Pese a que Padilla señaló que autoridades en Mazatlán sí las han apoyado en la búsqueda de su compañera Óscar Loza, presidente de la Comisión Estatal de Derecho Humanos (CEHD) pidió “reforzar” la búsqueda.

María de los Ángeles Valenzuela llevaba menos de un año en la colectiva y se unió porque buscaba a su papá quien desapareció en 2024.

La colectiva ha mandado comunicados asegurando no meterse con revelar identidad “buscamos a nuestros desaparecidos solamente” explicando que María de los Ángeles Valenzuela debe regresar con vida porque tiene dos hijos menores.