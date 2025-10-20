La alcaldesa de Mazatlán se enfoca en promover el turismo de Durango mientras continúa la búsqueda de Carlos Emilio Galván.

Carlos Emilio Galván Valenzuela, de 21 años de edad, desapareció cuando fue al baño del Bar Terraza Valentino, en la zona dorada de Mazatlán, Sinaloa.

En medio de la búsqueda de Carlos Emilio Galván, la alcaldesa de Mazatlán promueve el turismo de Durango

La desaparición de Carlos Emilio Galván, quien fue visto por última vez cuando fue al baño del Bar Terraza Valentino alrededor de las 2:20 en Mazatlán, ha causado gran conmoción entre la sociedad.

Estrella Palacios Domínguez, primera alcaldesa electa en Mazatlán 2024-2027 (@estrellapalaciosd / Instagram )

Sin embargo, la alcaldesa de Mazatlán Estrella Palacios Domínguez decidió promover el turismo a Durango, en plena búsqueda de Carlos Emilio Galván.

Estrella Palacios Domínguez destacó que se reunirá con los representantes de las cámaras para fortalecer la promoción turística de este lugar .

Esto luego de que algunas autoridades de ese estado recomendaron a las personas no visitar Mazatlán.

Estrella Palacios Domínguez aseguro que se encuentra trabajando arduamente para mantener la seguridad en Mazatlán e invitó a las personas a visitarlos.

La alcaldesa de Mazatlán resaltó que todos sus esfuerzos van dirigidos a recibir el turismo invernal.

Y es que durante esta temporada se preparan diversos eventos culturales, musicales y deportivos.

La alcaldesa de Mazatlán Estrella Palacios Domínguez se pronunció sobre la desaparición de Carlos Emilio Galván

La alcaldesa de Mazatlán Estrella Palacios Domínguez también se pronunció sobre la desaparición de Carlos Emilio Galván el pasado 5 de octubre.

Estrella Palacios Domínguez refrendó su solidaridad con la familia de Carlos Emilio , quien es originario de Durango.

Precisó que se encuentra trabajando en lo que les compete y colaborando con lo que solicite la Fiscalía General del Estado, quienes son los encargados de la búsqueda y desaparición de Carlos Emilio Galván.

Hasta el momento el paradero de Carlos Emilio Galván sigue sin esclarecerse.

Cabe señalar que en el último año se han registrado al menos 6 desapariciones de turistas en distintos antros de la ciudad de Mazatlán, ubicados en Zona Dorada y avenida La Marina.